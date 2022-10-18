Принтеры на 870 тысяч рублей закупят для управления образования Нижнего Тагила

Электронный аукцион на поставку оборудования опубликован на сайте госзакупок. Согласно документу, принтеры будут куплены для Центра бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения учреждений образования. Принтеры будут печатать в черно-белом формате.
Один такой принтер стоит 34 849 рублей. Срок подачи заявок от поставщиков должен был завершиться сегодня, 18 октября.
Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Тагила закупит почти 40 тысяч одноразовых масок. Аукцион опубликован на сайте госзакупок. Из городского бюджета на эти цели выделят 90,7 тысячи рублей.