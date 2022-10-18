Принтеры на 870 тысяч рублей закупят для управления образования Нижнего Тагила

Электронный аукцион на поставку оборудования опубликован на сайте госзакупок. Согласно документу, принтеры будут куплены для Центра бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения учреждений образования. Принтеры будут печатать в черно-белом формате.