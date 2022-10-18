Расходы Нижнего Тагила на ЖКХ и горхозяйство в 2022 году вырастут на 620 млн рублей

Также Лебедев отметил, что на повышение комплексной безопасности Нижнего Тагила было выделено 165 миллионов рублей. Из них освоено только 44 миллиона или 26,8%. Такая цифра, по словам Лебедева, получилась по причине того, что это федеральный проект и работы планируется оплатить только в четвертом квартале после их выполнения.