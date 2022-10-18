Расходы Нижнего Тагила на ЖКХ и горхозяйство в 2022 году вырастут на 620 млн рублей

В общей сложности на городское хозяйство расходы предлагается увеличить на 619,6 миллиона рублей. Средства будет направлены на софинансирование строительства моста через Тагильский пруд, поставку наружного освещения, формирование городской среды, а также приобретение 8 трамвайных вагонов и ремонт дороги по Исинскому тракту. Таким образом общая расходная часть на 2022 год составит 5,8 миллиарда рублей, сообщил глава Управления городским хозяйством Андрей Лебедев.
Утверждены главные бюджетные назначения в размере 5,2 млрд рублей. Из них за счет федерального и областного бюджетов 3,1 млрд, а за счет средств местного бюджета 2,1 млрд. Исполнение данных бюджетных обязательств в первом полугодии составило 2,1 млрд, что соответствует 40,6% от суммы, — сообщил Андрей Лебедев.
На реализацию программы по развитию и содержанию объектов коммунального хозяйства выделено 4,8 миллиона рублей. В первом полугодии было израсходовано 1,9 миллиона рублей или 41,4%. На содержание объектов коммунального хозяйства из запланированных 90,2 миллиона рублей потрачено 39 миллионов или 43,3%. На развитие и поддержку городского общественного транспорта выделено 227 миллионов рублей. Из них потрачено 108 миллионов.
На строительство и ремонт дорог, а также искусственных сооружений на них выделено 3,7 миллиарда рублей. Из них потрачено 1,5 миллиарда или 40,6%. Еще 511 миллионов выделено на развитие и содержание объектов благоустройства. Расходы бюджета по данному показателю составили 263,9 миллиона рублей или 51,6%.
Также Лебедев отметил, что на повышение комплексной безопасности Нижнего Тагила было выделено 165 миллионов рублей. Из них освоено только 44 миллиона или 26,8%. Такая цифра, по словам Лебедева, получилась по причине того, что это федеральный проект и работы планируется оплатить только в четвертом квартале после их выполнения.
Увеличение средств предусмотрено и на ЖКХ. Общая сумма составит 562 тысячи рублей, заявил глава Управления ЖКХ Павел Ивушкин. Таким образом расходы за 2022 год прогнозируются на уровне 696,8 миллиона рублей.
Ивушкин рассказал, что на 2022 год было выделено 696,3 миллиона рублей. За первое полугодие исполнение бюджета составило 45,3%. Средства расходовались по ряду статей. В частности, на содержание жилых и нежилых муниципальных помещений (9,2 млн), ремонты в многоквартирных домах (7,1 млн), предоставление субсидий юридическим лицам для работы с населением (1,6 млн), капитальные ремонты (31,8 млн) и обслуживание инженерных и технических систем по муниципальному заданию (191,1 млн).
Кроме того, 134,2 миллиона рублей были утверждены на замену 114 лифтов в Нижнем Тагиле за 2022 год. Ивушкин уточнил, что из местного бюджета на эти цели выделено 52 миллиона рублей. В третьем квартале все лифты уже установлены и запущены в эксплуатацию.