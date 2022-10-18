Тем временем боевые разведывательные машины (БРМ-2АМ) стреляют из пушки и автоматического оружия по точкам, находящимся от 500 до 900 метров. Однако не только техника может поражать противника ночью: мужчины учатся вести огонь из АК-74 и АК-12, находясь в различных положениях.