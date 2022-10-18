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Разведка и ночная стрельба: Минобороны показывает мобилизованных свердловчан (ВИДЕО)

Сегодня, 04:17
Фото: 1MI

Минобороны показало тренировки мобилизованных жителей Свердловской области

Министерство обороны опубликовало кадры подготовки мобилизованных жителей страны, в частности — Свердловской области. Танкисты учатся поражать мишени в темноте, а экипажи разведывательных машин стреляют из пулемёта.

Обучение попавших под частичную мобилизацию мужчин проходит в скором темпе: свердловчане выполняют нормативы днём, а после — готовятся к ночному столкновению с врагом.

На видео, опубликованным Минобороны РФ, танки Т-80 отрабатывают поражение мишеней из 125-мм пушки, а также из пулемётов. Имитация врага находится на расстоянии до 2 километров

Тем временем боевые разведывательные машины (БРМ-2АМ) стреляют из пушки и автоматического оружия по точкам, находящимся от 500 до 900 метров. Однако не только техника может поражать противника ночью: мужчины учатся вести огонь из АК-74 и АК-12, находясь в различных положениях.

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#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Россия#Минобороны#Частичная мобилизация#Военные#Военкомат#Мобилизация
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