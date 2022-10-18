«Снаряд оборвал мечты»: мама рассказала о погибшем на СВО сыне из Нижнего Тагила

Выбор дальнейшего жизненного пути оказался определен судьбой: отец тагильчанина, Юрий Анатольевич, был военным — стоял на защите Родины в Чечне. Ребёнок оставался в семье за главного, ждал папу и «радовался каждой минуте рядом с ним, когда отец возвращался».