«Снаряд оборвал мечты»: мама рассказала о погибшем на СВО сыне из Нижнего Тагила

У меня есть речь, — сказала Ирина Ромашина редакции TagilCity.ru, едва сдерживая слезы, — подруга написала.
Максим родился в феврале 1997 года. Рос увлеченным, озорным, ответственным мальчиком. От сверстников отличался физической силой и удивительной добротой.
От родителей Максим унаследовал множество положительных личностных качеств: мужество, верность долгу и служение Родине — это от папы. От мамы мальчик взял любовь, терпение и верность семье.
Он любил все живое: растения, которые с удовольствием разводил, животных, которые всегда были в доме — настоящие члены семьи; лес, куда часто ходил с родителями, речку в деревне, где удил рыбу с папой, а потом и один, — вспоминают близкие погибшего тагильчанина.
По завершении школы Максим Ромашин пошёл учиться в строительный техникум — «осваивать самые мирные, созидательные профессии». Близкие говорят, что парень хотел сделать мир лучше.
Выбор дальнейшего жизненного пути оказался определен судьбой: отец тагильчанина, Юрий Анатольевич, был военным — стоял на защите Родины в Чечне. Ребёнок оставался в семье за главного, ждал папу и «радовался каждой минуте рядом с ним, когда отец возвращался».
Пришло время, и Максим был призван на срочную службу. Службу в армии он тоже считал долгом — так воспитывал папа. Уже будучи солдатом он принял решение остаться на службу по контракту, стать профессиональным военным, — говорится в прощальной речи.
Боевой путь тагильчанина начался в Абхазии, продолжился в Армении, а закончился в СВО на Украине. Молодой человек был командирован в мае 2022 года.
Выполнение боевых задач не стало преградой для общения с семьей: сын успокаивал родителей, строил планы на будущее, надеялся и мечтал о светлом… Жизнь Максима оборвалась 8 октября: в место дислокации артиллерийского расчёта упал снаряд.
Максим погиб на боевом посту. Он войдет в историю как настоящий герой. Его мужество — немой свидетель того, какой сильной личностью он был, — завершается траурное послание.
Прощание с Максимом Ромашиным состоится 19 октября в 13:30 в большом зале похоронного дома «Реквием» на ГГМ. Погибшего при исполнении боевого долга тагильчанина похоронят на Аллее Славы в Нижнем Тагиле.