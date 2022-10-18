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«Снаряд оборвал мечты»: мама рассказала о погибшем на СВО сыне из Нижнего Тагила

Сегодня, 17:20
Фото: 1MI
Мама погибшего на СВО артиллериста Максима Ромашина рассказала о сыне в прощальной речи. Обращение огласят на траурной церемонии, которая пройдет 19 октября в Нижнем Тагиле.
У меня есть речь, — сказала Ирина Ромашина редакции TagilCity.ru, едва сдерживая слезы, — подруга написала.

Максим родился в феврале 1997 года. Рос увлеченным, озорным, ответственным мальчиком. От сверстников отличался физической силой и удивительной добротой.

Мама поздравляет сына с Днём рождения в 2021 году
Фото: Ирина Ромашина

От родителей Максим унаследовал множество положительных личностных качеств: мужество, верность долгу и служение Родине — это от папы. От мамы мальчик взял любовь, терпение и верность семье.

Он любил все живое: растения, которые с удовольствием разводил, животных, которые всегда были в доме — настоящие члены семьи; лес, куда часто ходил с родителями, речку в деревне, где удил рыбу с папой, а потом и один, — вспоминают близкие погибшего тагильчанина.

По завершении школы Максим Ромашин пошёл учиться в строительный техникум — «осваивать самые мирные, созидательные профессии». Близкие говорят, что парень хотел сделать мир лучше.

Фото: Максим Ромашин

Выбор дальнейшего жизненного пути оказался определен судьбой: отец тагильчанина, Юрий Анатольевич, был военным — стоял на защите Родины в Чечне. Ребёнок оставался в семье за главного, ждал папу и «радовался каждой минуте рядом с ним, когда отец возвращался».

Пришло время, и Максим был призван на срочную службу. Службу в армии он тоже считал долгом — так воспитывал папа. Уже будучи солдатом он принял решение остаться на службу по контракту, стать профессиональным военным, — говорится в прощальной речи.

Боевой путь тагильчанина начался в Абхазии, продолжился в Армении, а закончился в СВО на Украине. Молодой человек был командирован в мае 2022 года.

Выполнение боевых задач не стало преградой для общения с семьей: сын успокаивал родителей, строил планы на будущее, надеялся и мечтал о светлом… Жизнь Максима оборвалась 8 октября: в место дислокации артиллерийского расчёта упал снаряд.

Максим погиб на боевом посту. Он войдет в историю как настоящий герой. Его мужество — немой свидетель того, какой сильной личностью он был, — завершается траурное послание.
Максим Ромашин
Фото: Ирина Ромашина

Прощание с Максимом Ромашиным состоится 19 октября в 13:30 в большом зале похоронного дома «Реквием» на ГГМ. Погибшего при исполнении боевого долга тагильчанина похоронят на Аллее Славы в Нижнем Тагиле.

Стала известна дата прощания с погибшим на СВО артиллеристом из Нижнего Тагила
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#Анна Варнакина#Операция на Украине#Эксклюзив#Происшествия#Военные#Смерть#Жизнь#Похороны#Нижний Тагил
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