Стартовал прием заявок на конкурс «Лучник Future»

Победителей будет определять экспертная комиссия, в состав которой будут входить представители бизнес-партнеров конкурса — организаций, представивших свои задачи для решения. По словам исполнительного директора «Лучник Future» Юлии Моховой, первый проведенный конкурс в прошлом году показал, что он является уникальной площадкой для раскрытия молодых кадров и талантов. При участии в конкурсе студенты могут выходить за рамки программы, использовать нестандартные подходы к решению поставленных задач.