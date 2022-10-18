Стартовал прием заявок на конкурс «Лучник Future»

По сообщению издания newsnn.ru, в прошлом году в конкурсе приняли участие свыше четырехсот студентов из семнадцати регионов Российской Федерации. Заявки на участие подали представители тридцати четырех вузов. По итогам регистрации семьдесят команд предложили восемьдесят шесть решений для семи кейсов.
Принять участие в конкурсе могут студенты вузов, которые обучаются менеджменту, рекламе, связям с общественностью и маркетингу. Конкурс будет проводиться в два этапа с октября 2022 года по февраль 2023 года. Участие в премии осуществляется на безвозмездной основе.
Победителей будет определять экспертная комиссия, в состав которой будут входить представители бизнес-партнеров конкурса — организаций, представивших свои задачи для решения. По словам исполнительного директора «Лучник Future» Юлии Моховой, первый проведенный конкурс в прошлом году показал, что он является уникальной площадкой для раскрытия молодых кадров и талантов. При участии в конкурсе студенты могут выходить за рамки программы, использовать нестандартные подходы к решению поставленных задач.
«Лучник Future» нужен не только студентам, но и бизнесу, так как здесь они могут оценить подрастающее поколение, найти новые кадры, а самое главное, почерпнуть новые идеи и подходы к решению своих актуальных задач», — подчеркнула Мохова.
Команда, которая победила в прошлом году сразу в двух номинациях конкурса - «3,14 Ар» Высшей школы экономики (Москва), отметила, что студенты еще не все устроились на работу, и конкурс является отличной возможностью понять, какая отрасль интересна и в принципе какие проблемы существуют в сфере.
“С точки зрения развития для студентов, это отличная возможность пообщаться с жюри, познакомиться с профессией и понять, что тебе вообще нужно», - отметили они.
Учредила конкурс дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», оператором мероприятия выступает коммуникационная группа JM Communications. Официальным информационным партнером конкурса является холдинг 1MI. Узнать о конкурсе подробно можно на странице.