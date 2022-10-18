В Екатеринбурге присяжные вынесли решение по делу банды экс-депутата

Коллегия присяжных заседателей Свердловского областного суда вынесла вердикт по делу бывшего депутата Артемовской гордумы Геннадия Виноградова и его сына Романа.
Присяжные посчитали доказанным создание в 1992 году Виноградовым Г.А. устойчивой вооруженной группы (банды) с целью нападения на граждан и получения выгоды, а также его участие в вооруженном нападении на 4 мужчин в 1994 году на территории Красногвардейского водохранилища (двое из них погибли, двое получили телесные повреждения), - говорится в сообщении суда.
Присяжные также посчитали доказанным виновность экс депутата Артемовской думы в незаконном обороте оружия. Доказать эпизод по приобретению и хранению гранаты РГД-5 не удалось.
Геннадий Виноградов виновен в мошенничестве в сфере страхования и в склонении к даче заведомо ложных показаний. Подсудимый не заслуживает снисхождения. В то же время по эпизоду поджога автомобиля в 2020 году Виноградов был оправдан.
Коллегия присяжных посчитала недоказанным факт участия в банде сына Виноградова - Романа. Однако, Роман признан виновным в убийстве бизнесмена Андрея Буксина в 2003 году.
Судом будут исследованы гражданские иски потерпевших. После изучения всех необходимых материалов, пройдут вторые прения сторон. После чего суд вынесет приговор.
Геннадий и Роман Виноградовы были арестованы в мае 2021 года. Задержанным вменяли в вину несколько убийств, поджогов и покушений начиная с 1994 года. Защита настаивает, что Виноградовы эти преступления не совершали.