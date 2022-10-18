В Екатеринбурге женщина испугалась потерять накопления и отправила деньги мошенникам

После второго звонка женщина продиктовала все СМС, пришедшие на телефон. Затем потерпевшая заметила, что с ее счета были списаны денежные средства. Злоумышленники заверили жертву, что приложение работает некорректно, и после выполнения всех процедур по отмене кредита, ее денежные средства вновь отобразятся в личном кабинете.