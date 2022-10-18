В Екатеринбурге женщина испугалась потерять накопления и отправила деньги мошенникам

В понедельник, 17 октября в отдел полиции №15 Екатеринбурга поступило заявление о кибермошенничестве. Женщина пояснила, что неизвестный мужчина по телефону рассказал о угрозе потери всех накоплений.
Мужчина сообщил собеседнице, что якобы от ее имени подана заявка на смену абонентского номера, к которому привязан банковский счет, - объяснили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
После второго звонка женщина продиктовала все СМС, пришедшие на телефон. Затем потерпевшая заметила, что с ее счета были списаны денежные средства. Злоумышленники заверили жертву, что приложение работает некорректно, и после выполнения всех процедур по отмене кредита, ее денежные средства вновь отобразятся в личном кабинете.
Далее неизвестные под предлогом выполнения необходимых операций по счету убедили потерпевшую открыть несколько цифровых банковских карт. Коды на операции с картами женщина снова передала неизвестным. Материальный ущерб от кражи со счетов составил 865 тысяч рублей.
Правоохранители Екатеринбурга проводят проверку по заявлению потерпевшей.
Полиция Екатеринбурга настоятельно предупреждает граждан, нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка завладеть данными клиента (пин-коды, CVC-коды, одноразовые пароли из СМС), заставить сделать перевод или оформить кредит необходимо сохранять выдержку, прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы.