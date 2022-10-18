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В Елани Шумков назвал несправедливой разницу в обеспечении мобилизованных

Сегодня, 03:39
Фото: Вадим Шумков "ВКонтакте"
Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал в Елань для того, чтобы лично увидеть быт мобилизованных граждан. После он рассказал, что считает несправедливым тот факт, что каждый регион собирает мужчин с неравным финансированием.

Результатом посещения мобилизованных стала публикация на личной странице губернатора, в которой он сообщил об увиденной несправедливости: в различных субъектах РФ призванным по частичной мобилизации мужчинам выплачиваются разные подъемные суммы.

Также Вадим Шумков подметил, что «ситуация с частичной мобилизацией многие уполномоченные органы застала врасплох», однако сборы мужчин в единую армию страны должны сопровождаться единым подходом: конкретными выплатами, определенными бюджетами.

Возникшая несправедливость, подчеркнул глава региона, «обижает людей»: мужчины из разных областей страны по-разному обеспечены и обучены.

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