Губернатор Курганской области Вадим Шумков приехал в Елань для того, чтобы лично увидеть быт мобилизованных граждан. После он рассказал, что считает несправедливым тот факт, что каждый регион собирает мужчин с неравным финансированием.

Сюжет Частичная мобилизация в России