Результатом посещения мобилизованных стала публикация на личной странице губернатора, в которой он сообщил об увиденной несправедливости: в различных субъектах РФ призванным по частичной мобилизации мужчинам выплачиваются разные подъемные суммы.
Также Вадим Шумков подметил, что «ситуация с частичной мобилизацией многие уполномоченные органы застала врасплох», однако сборы мужчин в единую армию страны должны сопровождаться единым подходом: конкретными выплатами, определенными бюджетами.
Возникшая несправедливость, подчеркнул глава региона, «обижает людей»: мужчины из разных областей страны по-разному обеспечены и обучены.