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В незаконном привлечении средств уличен МЖК «Жизнь в Барвихе» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI
Лже-жилищный кооператив Нижнего Тагила «Жизнь в Барвихе» обвиняют в незаконной деятельности и мошенничестве.

ЖК «Жизнь в Барвихе» проверила прокуратура. В ходе рейда выяснилось, что деятельность организации заключается в привлечении денег членов кооператива на добровольной основе с целью покупки квартир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

При этом законодательно данная организация накопительным кооперативом не является, так как сведения о нем в реестрах, ведение которых осуществляет Банк России, отсутствуют.

Прокуратура приводит пример незаконной деятельности: 29 апреля 2022 года в кооператив обратилась жительница Нижнего Тагила. Она хотела купить квартиру в Невьянске. В результате она перевела руководству организации 70 тысяч рублей. Председатель кооператива перевел эти деньги на свой счет.

В результате было возбуждено дело по ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ (организация и осуществление лицом деятельности по привлечению денег физлиц, при отсутствии законной предпринимательской деятельности). Председателя кооператива признали виновным и назначили ему штраф – 20 тысяч рублей.

Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело расследуется. Помимо этого, прокуратура запретила дальнейшую работу МЖК «Жизнь в Барвихе» по привлечению денег граждан для покупки квартир.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Кооператив#Квартиры#Деньги#Уголовное дело
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