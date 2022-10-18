В Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школы № 25 на Старателе

Школа № 25 была основана в Нижнем Тагиле в 1939 году. Изначально ученики занимались в одном из корпусов дома отдыха «Руш». Первый директор Петр Грачев инициировал строительство здания для учащихся. Оно было завершено к зиме 1941 года.