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В Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школы № 25 на Старателе

Сегодня, 14:04
Фото: 1MI
Вопрос о реконструкции школы № 25 прорабатывается в администрации Нижнего Тагила. Здание расположено на Старателе на улице Гагарина, 11.

В 2022 году специализированная организация проводит комплексное обследование технического состояния корпуса образовательного учреждения.

По результатам проверки планируется рассмотреть вопрос сроков проектирования и начала капитального ремонта или реконструкции объекта, — сообщили в Управлении образования Нижнего Тагила.

Школа № 25 была основана в Нижнем Тагиле в 1939 году. Изначально ученики занимались в одном из корпусов дома отдыха «Руш». Первый директор Петр Грачев инициировал строительство здания для учащихся. Оно было завершено к зиме 1941 года.

В рамках нацпроекта «Образование» за последние пять лет в Нижнем Тагиле была проведена большая работа. На Гальянке построили новую школу № 100. Капремонт и оснащение новым оборудованием прошли в семи образовательных учреждениях: № 56, 72, 23, 24, 85, 12 (в деревне Усть-Утка) и 8 (в поселке Висимо-Уткинск).

У школ было построено несколько современных стадионов, для учащихся открылись центр «Точка роста», детский Кванториум и Экостанция. Сейчас продолжается капитальный ремонт школы № 48. Уже запланирована реконструкция школ № 32, 33, 70 и 25, отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Школа#Ремонт#Управление образования
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