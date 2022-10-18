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В Нижнем Тагиле собаки разорвали дикую лису в гаражах

Сегодня, 16:35
В Нижнем Тагиле собаки разорвали лису в гаражно-строительном кооперативе на Тагилстрое.

Очевидец обнаружил останки животного  на территории ГСК на Тагилстрое, по улице Пожарной.  По его словам, лиса могла заблудиться в поисках пропитания. Вышла в город и не поделила что-нибудь с собаками. Видео находки опубликовано в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Дохлая лиса. откуда она тут взялась? Видать собаки задрали, - предполагает очевидец.

По данным Роспотребнадзора, с начала года в Свердловской области зафиксировано 16 случаев бешенства среди животных, из них среди диких животных 14 случаев (лиса, енот, барсук и другие).

 

Лиса ходит по Верхней Пышме
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#Федор Быстров#Лиса#Бродячие собаки#Собака
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