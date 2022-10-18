В Нижнем Тагиле собаки разорвали дикую лису в гаражах

Очевидец обнаружил останки животного на территории ГСК на Тагилстрое, по улице Пожарной. По его словам, лиса могла заблудиться в поисках пропитания. Вышла в город и не поделила что-нибудь с собаками. Видео находки опубликовано в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Дохлая лиса. откуда она тут взялась? Видать собаки задрали, - предполагает очевидец.
По данным Роспотребнадзора, с начала года в Свердловской области зафиксировано 16 случаев бешенства среди животных, из них среди диких животных 14 случаев (лиса, енот, барсук и другие).
Ранее сообщалось, что лис заметили на улицах Верхней Пышмы.