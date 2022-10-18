В Нижнем Тагиле стартовала акция «Мы - Россия!»

Акция «Мы - Россия!» посвящена тридцатилетнему юбилею работы с молодежью города и района. Организационную поддержку акции оказывает управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила.
В октябре 2022 года исполняется 30 лет реализации молодёжной политики в Нижнем Тагиле. Хотим отметить этот юбилей, объединив молодежь нашего города и близлежащих поселков, сел, деревень, - говорится в сообщении администрации города.
Во вторник, 18 октября, прошел первый концерт в городском Дворце молодежи. На сцене выступили общественные лидеры, волонтеры, ветераны боевых действий. В музыкальной части были представлены коллективы Дворца молодёжи: студия эстрадного вокала «Лайфстар», вокально-хореографическая студия «Питер Пэн», образцовая танцевальная студия «Модерн».
По словам организаторов акции, концерты пройдут в близлежащих поселках и деревнях. 18 октября концерт прошел в городском Дворце молодёжи. 21 октября зрителей ждут в 13.00 в поселке Уралец и в 15.00 в Висимо-Уткинске. 25 октября молодые артисты выступят в деревне Серебрянка (13.00) и в селе Верхняя Ослянка (15.00).