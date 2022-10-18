В Нижнем Тагиле стартовала акция «Мы - Россия!»

По словам организаторов акции, концерты пройдут в близлежащих поселках и деревнях. 18 октября концерт прошел в городском Дворце молодёжи. 21 октября зрителей ждут в 13.00 в поселке Уралец и в 15.00 в Висимо-Уткинске. 25 октября молодые артисты выступят в деревне Серебрянка (13.00) и в селе Верхняя Ослянка (15.00).