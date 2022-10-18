В Нижнем Тагиле вандалы побили стекла на новой золотой остановке у Драмтеатра

В Нижнем Тагиле вандалы пытались разбить бронированные стекла на недавно установленной у Драмтеатра остановке золотистого цвета. Теперь на них большие трещины.

Новые остановочные комплексы появились у Драматического театра в конце сентября по обеим сторонам движения транспорта. При их изготовлении использовались бронированные стекла «триплекс», а корпус покрашен краской золотистого цвета. Даже месяца не прошло, а вандалы уже испортили новую остановку. Их не остановило даже то, что в центре города везде установлены камеры. Было бы простое стекло — точно бы вдребезги разлетелось. Стоит ли вообще что-то делать для жителей Нижнего Тагила, если они так относятся к объектам благоустройства? — задается вопросом подписчица TagilCity.ru Елена. Фото: TagilCity.ru В пресс-службе администрации города редакции пояснили, что по поводу порчи имущества будет подано заявление в полицию. За ремонт и содержание данного остановочного комплекса отвечает МБУ «Сигнал-3». По их информации, заявление в полицию о факте повреждения остановочного комплекса будет направлено в ближайшее время. Замена поврежденного стекла будет проведена в установленном порядке. Сейчас составляется смета ремонта, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Также местные жители интересуются, будет ли повешено электронное табло с расписанием автобусов, которое раньше было установлено на старой остановке. Новый остановочный комплекс немного перенесли, и он другой конструкции. Необходимо реконструировать кабельную трассу. К концу этой недели планируем повесить электронное табло, — сообщил TagilCity.ru главный инженер МБУ «Сигнал-3» Владимир Емельянов. Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле Узнать подробнее Читайте также: В Нижнем Тагиле вандалы обливают кислотой и режут колёса автомобиля Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд На кладбище в Екатеринбурге вандалы разгромили ячейки и украли урны с прахом