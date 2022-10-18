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Женщина в форме вывела дошкольников из детсада в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:08
Фото: Детский сад № 23 "Детство" Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле эвакуируют детские садики

На прошлой неделе в детских садах прошла тренировочная эвакуация. Дети и взрослые покинули здание и изучили правила пожарной безопасности.

Сотрудник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила Н. Лебедева вывела дошкольников и воспитателей из детского сада. Дети изучили мультфильм и лекцию «О соблюдении правил пожарной безопасности». Для сотрудников учреждения провели соответствующий инструктаж.

Целью учебного мероприятия стала отработка действий в случае пожара, — сообщает «Детский сад № 23 (МАДОУ д/с „Детство“) г. Н.Тагил».

Образовательная деятельность проводились и в МАДОУ «Солнечный круг» Д/сад № 41 Нижнего Тагила. 4 октября ребят обучили тому, что делать при «обнаружении взрывчатого вещества, при возникновении пожара и выбросе хлора при аварии на объекте». Детям повязали самодельные повязки.

Фото: Детский сад "Солнечный круг" город Нижний Тагил
192 садик тоже эвакуировали. На данный момент у них проверяют ватно-марлевые повязки. Вероятно по всем садикам идет комплексная проверка безопасности, — сообщила редакции TagilCity.ru одна из родительниц.
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#Эксклюзив#Дети#Детский сад#Эвакуация
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