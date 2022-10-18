Женщина в форме вывела дошкольников из детсада в Нижнем Тагиле

Сотрудник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила Н. Лебедева вывела дошкольников и воспитателей из детского сада. Дети изучили мультфильм и лекцию «О соблюдении правил пожарной безопасности». Для сотрудников учреждения провели соответствующий инструктаж.
Целью учебного мероприятия стала отработка действий в случае пожара, — сообщает «Детский сад № 23 (МАДОУ д/с „Детство“) г. Н.Тагил».
Образовательная деятельность проводились и в МАДОУ «Солнечный круг» Д/сад № 41 Нижнего Тагила. 4 октября ребят обучили тому, что делать при «обнаружении взрывчатого вещества, при возникновении пожара и выбросе хлора при аварии на объекте». Детям повязали самодельные повязки.
192 садик тоже эвакуировали. На данный момент у них проверяют ватно-марлевые повязки. Вероятно по всем садикам идет комплексная проверка безопасности, — сообщила редакции TagilCity.ru одна из родительниц.