Женщина в форме вывела дошкольников из детсада в Нижнем Тагиле

Образовательная деятельность проводились и в МАДОУ «Солнечный круг» Д/сад № 41 Нижнего Тагила. 4 октября ребят обучили тому, что делать при «обнаружении взрывчатого вещества, при возникновении пожара и выбросе хлора при аварии на объекте». Детям повязали самодельные повязки.