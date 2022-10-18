Житель Тагила украл телефон и попал на камеры видеонаблюдения

Телефон украли из магазина, находящегося по адресу: Ленинградский проспект, дом 83. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». Полицейские проводят проверку по данному факту.
Камеры видеофиксации, установленные в магазине, зафиксировали факт кражи. Видно, что мужчина сперва оплатил покупку, а затем, когда продавец отошла от кассы, забрал оставленный ей на прилавке телефон с собой.
Личность злоумышленника устанавливается. Всех тех, кто узнает мужчину, зафиксированного камерами, просят сообщить об этом по телефону: (3435)97-68-02.