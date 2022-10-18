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Житель Тагила украл телефон и попал на камеры видеонаблюдения

Сегодня, 15:48
Полицейские ищут жителя Нижнего Тагила, который подозревается в краже телефона из магазина и засветился на записях камер видеонаблюдения.

Телефон украли из магазина, находящегося по адресу: Ленинградский проспект, дом 83. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». Полицейские проводят проверку по данному факту.

Камеры видеофиксации, установленные в магазине, зафиксировали факт кражи. Видно, что мужчина сперва оплатил покупку, а затем, когда продавец отошла от кассы, забрал оставленный ей на прилавке телефон с собой.

Личность злоумышленника устанавливается. Всех тех, кто узнает мужчину, зафиксированного камерами, просят сообщить об этом по телефону: (3435)97-68-02.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Кража#Розыск#Телефон#Салон#Елена Озерова
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