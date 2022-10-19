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Алкоголь не купить: гипермаркеты «Лента» закрыли продажи алкоголя в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:30
Фото: TagilCity.ru
Гипермаркеты «Лента» в Нижнем Тагиле временно прекратили продавать крепкие напитки. Корреспондент TagilCity.ru посетила два магазина и убедился — в настоящее время в отделы со спиртным вход закрыт.

Продажу алкоголя запретили ещё 13 октября. Причиной стали грубые нарушения лицензионных требований, не соответствующих законодательству. Об этом сообщали в министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области. 

Действительно, в Нижнем Тагиле в «Лентах» алкоголь купить не получится: доступ в отделы с крепкими напитками закрыт лентами. Помимо этого по всему периметру отделов развешаны объявления:

Уважаемые покупатели! По техническим причинам вся алкогольная продукция временно не продается. Приносим свои извинения за причинённые неудобства.

Магазин может лишиться лицензии на продажу алкоголя в нескольких случаях: если крепкий алкоголь не имеет сопроводительных документов либо выявлена их фальсификация и если нет предупреждения об опасности употребления спиртных напитков. Правила установлены Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Срок ограничений торговли в Свердловской области не известен. Вероятно, продажа алкоголя будет запрещена до тех пор, пока нарушения не будут исправлены. 

«Ленте» и «Эконому» запретили продавать алкоголь в Свердловской области
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#Юлия Степанова#Город#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Лента#Алкоголь#Нарушение#Лицензия#Запрет
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