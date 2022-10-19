Алкоголь не купить: гипермаркеты «Лента» закрыли продажи алкоголя в Нижнем Тагиле

Магазин может лишиться лицензии на продажу алкоголя в нескольких случаях: если крепкий алкоголь не имеет сопроводительных документов либо выявлена их фальсификация и если нет предупреждения об опасности употребления спиртных напитков. Правила установлены Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».