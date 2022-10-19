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Аномальные холода в Свердловской области не ожидаются

Сегодня, 06:39
Фото: 1MI
В долгосрочном прогнозе погоды (с октября 2022 по март 2023 года) видно: аномальных холодов в Свердловской области и Екатеринбурге не будет, но слишком теплых дней ждать не стоит.

По расчетам синоптиков, остаток октября будет теплым: некоторые дни столбики градусников побьют температурные рекорды. В остальном атмосферный воздух прогреется и охладится в рамках нормы.

Уже через месяц, в ноябре, в регионе выпадет снег. Климатическая зима наступит немногим раньше календарной. Температура воздуха опустится ниже привычной отметки, но незначительно.

В декабре областной центр погрузится в холод: ночью синоптики ожидают температуру приблизительно -15 градусов Цельсия, а днём — около -9.

Столбики термометров в январе 2023 года поднимутся выше нормальных значений. Напомним, что норма для Екатеринбурга составляет -11 градусов днём и чуть более, чем -18 градусов, ночью.

В феврале среднемесячная температура сохранится на привычном уровне: -7,8 градусов Цельсия днём и -16,2 ночью.

В марте ожидаются оттепели, дневная температура покажет значение выше нуля, пишет Е1 со ссылкой на Росгидрометцентр.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Погода#Снег#Температура#Температура воздуха#Прогноз#Прогноз погоды
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