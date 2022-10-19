Тем временем тагильчане, как и другие жители региона, ждут, что кампания по призыву вот-вот завершатся, так как президент уже обозначил сроки ее выполнения. Случилось это 14 октября на саммите в Астане. В ходе большой пресс-конференции глава государства сказал, что мобилизационные мероприятия закончатся в течение двух недель. Набрано, по его словам, более 200 человек.