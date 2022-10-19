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Частичная мобилизация в Нижнем Тагиле скоро закончится

Сегодня, 09:36
Фото: mil.ru
Частичная мобилизация в Нижнем Тагиле скоро закончится
Когда закончится частичная мобилизация в Нижнем Тагиле? Этим вопросом сегодня задаются все тагильчане. Примерные сроки завершения кампании по призыву президент Владимир Путин уже озвучил, остается дождаться официального заявления от главы региона. Подробнее читайте в нашем материале.

Уральские СМИ активно освещают кампанию по частичной мобилизации граждан, которая была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Тогда же министром обороны Сергеем Шойгу было заявлено о наборе 300 тысяч военнослужащих запаса. В первую очередь подлежат призыву мужчины, имеющие боевой опыт и актуальные специальности.

Нижний Тагил стал одним из первых городов в регионе, которые начали отправку резервистов к месту назначения в военно-тренировочные лагеря и учебные центры. В конце сентября работы по частичной мобилизации в Нижнем Тагиле и во всей Свердловской области были временно приостановлены, но несколько дней назад были запущены вновь. Военкоматы до сих пор рассылают повестки, ведется отправка мобилизованных на базы учебных центров.

Частичная мобилизация в Нижнем Тагиле скоро закончится
Фото: mil.ru

Тем временем тагильчане, как и другие жители региона, ждут, что кампания по призыву вот-вот завершатся, так как президент уже обозначил сроки ее выполнения. Случилось это 14 октября на саммите в Астане. В ходе большой пресс-конференции глава государства сказал, что мобилизационные мероприятия закончатся в течение двух недель. Набрано, по его словам, более 200 человек.

Таким образом, судя по словам Путина, в конце октября — начале ноября частичная мобилизация в России должна закончиться. Первым регионом, который сообщал о завершении работ по призыву, стала Москва. Здесь не только уже перестали рассылать повестки, но и закрыли все пункты сбора мобилизованных граждан.  

Частичная мобилизация в Нижнем Тагиле скоро закончится
Фото: mil.ru

Однако на Урале пока мобилизация продолжается. Об этом пишут местные СМИ. В военкомате региона журналистам ответили, что еще не знают ничего о датах конца мобилизации и соответствующих указаний от Минобороны РФ они не получали.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что указа о завершении частичной мобилизации в России еще нет, но информация о его подписании будет озвучена своевременно. Песков отметил, что регионы, которые уже выполнили мобилизационное задание и доложили об этом в оборонное ведомство, процесс по призыву приостановили.

Частичная мобилизация в Нижнем Тагиле скоро закончится
Фото: mil.ru
#Армия#Мобилизация#Президент
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