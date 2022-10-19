Чем удивляет УГМК-Застройщик: термальный комплекс «Баден-Баден» и новые трассы

Шерегеш — горнолыжный курорт, расположенный в 5 км от одноимённого посёлка в Кемеровской области. Был построен как площадка для проведения Спартакиады народов РСФСР и открыт в 1981 году. На сегодняшний день Шерегеш является вторым по популярности горнолыжным курортом России. В новогодние каникулы 2021 года его посетило более 2 млн человек. Стратегия развития курорта предполагает еще более значительное увеличение турпотока — до 3,4 млн человек в горнолыжный сезон. В течение следующих 15 лет «УГМК-Застройщик» создаст здесь уникальную целостную экосистему для жизни, спорта и отдыха, которая сделает курорт Шерегеш точкой притяжения вне зависимости от времени года.