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Директора двух гимназий Нижнего Тагила вышли в финал областного конкурса

Сегодня, 04:40
Фото: TagilCity.ru
В финал конкурса «Лидер в образовании» по Свердловской области вышли директора двух гимназий Нижнего Тагила. Также в него попали представители учебных учреждений Екатеринбурга.

Первый этап состязания проходил заочно. Итоги были обнародованы ИРО, сообщает управление образования Нижнего Тагила. Так, в семерку финалистов попали директора гимназии № 86 Татьяна Банникова и гимназии № 18 Игорь Юрлов.

Игорь ЮрловИгорь Юрлов
Татьяна БанниковаТатьяна Банникова
Игорь Юрлов
Фото: личная страница Игоря Юрлова Вконтакте

Всего в конкурсе участвовали 25 руководителей образовательных организаций со стажем работы от пяти лет. В числе материалов на первом этапе конкурса они представляли аналитическую записку о результатах деятельности за последние три года, а также документы, подтверждающие достижения.

Финалистам предстоит встретиться на площадке Института развития образования Свердловской области 27 октября. Они будут выполнять три задания — представят визитную карточку в форме видеоролика, проведут педагогический совет и решат на нем несколько задач, а также примут участие в круглом столе. Победители и призеры этапа будут выдвинуты на соискание премии Губернатора Свердловской области.

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#Ирина Кирилова#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Игорь Юрлов#Татьяна Банникова#Школа#Директор#Учитель#Дети#Конкурс#Финал
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