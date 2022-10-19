Директора двух гимназий Нижнего Тагила вышли в финал областного конкурса

Финалистам предстоит встретиться на площадке Института развития образования Свердловской области 27 октября. Они будут выполнять три задания — представят визитную карточку в форме видеоролика, проведут педагогический совет и решат на нем несколько задач, а также примут участие в круглом столе. Победители и призеры этапа будут выдвинуты на соискание премии Губернатора Свердловской области.