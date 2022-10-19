Директора двух гимназий Нижнего Тагила вышли в финал областного конкурса

Первый этап состязания проходил заочно. Итоги были обнародованы ИРО, сообщает управление образования Нижнего Тагила. Так, в семерку финалистов попали директора гимназии № 86 Татьяна Банникова и гимназии № 18 Игорь Юрлов.
Всего в конкурсе участвовали 25 руководителей образовательных организаций со стажем работы от пяти лет. В числе материалов на первом этапе конкурса они представляли аналитическую записку о результатах деятельности за последние три года, а также документы, подтверждающие достижения.
Финалистам предстоит встретиться на площадке Института развития образования Свердловской области 27 октября. Они будут выполнять три задания — представят визитную карточку в форме видеоролика, проведут педагогический совет и решат на нем несколько задач, а также примут участие в круглом столе. Победители и призеры этапа будут выдвинуты на соискание премии Губернатора Свердловской области.