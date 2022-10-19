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Posted 19 октября 2022,, 16:58

Published 19 октября 2022,, 16:58

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

Эксперт рассказал, сколько стоит отдых в РФ в ноябрьские праздники

Эксперт рассказал, сколько стоит отдых в РФ в ноябрьские праздники

19 октября 2022, 16:58
Фото: 1MI
В Российском союзе туриндустрии раскрыли среднюю стоимость отдыха в ноябрьские праздники.

Как сообщил в беседе с News.ru исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский, излюбленными направлениями отдыха россиян в длинные выходные ноября остаются Сочи и Краснодарский край в целом, а также Московская и Ленинградская области. В среднем три дня отдыха с 4 по 6 ноября обойдутся примерно в 15 тысяч рублей на человека.

Стоит заметить, что природа в это время года уже не радует теплом и солнцем, поэтому большинство туристов предпочитают бронировать номера в отелях с крытым бассейном и СПА. Те, кто уже начал задумываться о новогоднем отдыхе, присматриваются к отелям, расположенным в регионах с возможностью катания на горных лыжах: например, Красной Поляне. К слову, октябрь считают лучшим временем для бронирования и оплаты зимнего отдыха. Цены на зимний отдых сейчас на 20-30% ниже, чем перед Новым годом.

#Общество
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