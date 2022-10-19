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Голый дебошир разнес два подъезда на Ботанике в Екатеринбурге

Сегодня, 08:19
Фото: 1MI
Беспорядок в двух подъездах на Ботанике в Екатеринбурге устроил житель Екатеринбурга.

На произошедшее пожаловались местные жители, которые увидели погром, выйдя утром 16 октября на работу. Об этом сообщает Е1.

По словам очевидцев, они увидели горы мусора, разрушенную мебель, разбитые зеркала в лифте и кровь. Также в одном из подъездом они увидели дорожный знак.

Жители предполагают, что все это произошло после вечеринки, которая прошла в одной из квартир в доме 16/1 на Академика Шварца. Сначала оттуда раздавалась громкая музыка. Соседи даже делали молодежи замечание.

Тогда они убавили громкость, а спустя некоторое время один из молодых людей вышел и стал крушить подъезд, сообщают местные.

Также они сообщают, что погром завершился, когда на место прибыли медики, которые увезли мужчину. Жители добавили, что громил общее имущество жильцов мужчина в голом видео. Они намерены написать заявление в полицию.

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