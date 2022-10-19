Голый дебошир разнес два подъезда на Ботанике в Екатеринбурге

На произошедшее пожаловались местные жители, которые увидели погром, выйдя утром 16 октября на работу. Об этом сообщает Е1.
По словам очевидцев, они увидели горы мусора, разрушенную мебель, разбитые зеркала в лифте и кровь. Также в одном из подъездом они увидели дорожный знак.
Жители предполагают, что все это произошло после вечеринки, которая прошла в одной из квартир в доме 16/1 на Академика Шварца. Сначала оттуда раздавалась громкая музыка. Соседи даже делали молодежи замечание.
Тогда они убавили громкость, а спустя некоторое время один из молодых людей вышел и стал крушить подъезд, сообщают местные.
Также они сообщают, что погром завершился, когда на место прибыли медики, которые увезли мужчину. Жители добавили, что громил общее имущество жильцов мужчина в голом видео. Они намерены написать заявление в полицию.