Казаки из Сухого Лога добровольно отправились на спецоперацию на Украине

Напомним, ранее мобилизованного из Свердловской области пытались освободить от службы сразу три супруги, нынешняя и три бывших. У него есть четверо детей от разных жен, которым он помогает материально. После просьб женщин мужчину были готовы освободить от службы, тем не менее он отправился на СВО добровольцем.