Казаки из Сухого Лога добровольно отправились на спецоперацию на Украине

Решение об этом казаки приняли самостоятельно, сообщили в пресс-службе станичного казачьего общество «Станица Сухоложская». Отмечается, что мужчины будут служить в казачьем подразделении «Ермак».
Напомним, ранее мобилизованного из Свердловской области пытались освободить от службы сразу три супруги, нынешняя и три бывших. У него есть четверо детей от разных жен, которым он помогает материально. После просьб женщин мужчину были готовы освободить от службы, тем не менее он отправился на СВО добровольцем.