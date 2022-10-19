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Казаки из Сухого Лога добровольно отправились на спецоперацию на Украине

Сегодня, 07:55
Фото: 1MI
В качестве добровольцев на фронт отправились казаки из Сухого Лога. Произошло это 18 октября.

Решение об этом казаки приняли самостоятельно, сообщили в пресс-службе станичного казачьего общество «Станица Сухоложская». Отмечается, что мужчины будут служить в казачьем подразделении «Ермак».

Напомним, ранее мобилизованного из Свердловской области пытались освободить от службы сразу три супруги, нынешняя и три бывших. У него есть четверо детей от разных жен, которым он помогает материально. После просьб женщин мужчину были готовы освободить от службы, тем не менее он отправился на СВО добровольцем.

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