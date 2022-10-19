Изначально планировалось для этого выделить одну неделю, а некоторыми депутатами предлагалось увеличить срок. Однако в результате его сократили до пяти дней, пишет "Коммерсант".
Авторами поправок стали представители всех фракций, а также сенаторы Андрей Турчак и Николай Журавлев. Законопроект позвляет бизнесменам формально продолжать деятельность, несмотря на мобилизацию.
По словам главы комитета по экономической политике Максима Топилина, по действующему законодательству военнослужащие не могут заниматься предпринимательством. Однако выявлен ряд людей, которые имеют бизнес и фактически нарушают законодательство.
Кроме того, предпринимателям были смягчены условия исполнения контрактов по госзакупкам. Теперь существенные условия контрактов для федеральных нужд могут меняться, если поставщиками выступают компании, сотрудники которых мобилизованы. Такое постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.