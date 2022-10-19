TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мобилизованные бизнесмены на Урале получат отсрочку для решения оргвопросов

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI
Государственная дума РФ 18 октября сразу в трех чтениях приняла законопроект об отсрочке от частичной мобилизации предпринимателям для решения оргвопросов и передачи доверенности на ведение бизнеса.

Изначально планировалось для этого выделить одну неделю, а некоторыми депутатами предлагалось увеличить срок. Однако в результате его сократили до пяти дней, пишет "Коммерсант". 

Авторами поправок стали представители всех фракций, а также сенаторы Андрей Турчак и Николай Журавлев. Законопроект позвляет бизнесменам формально продолжать деятельность, несмотря на мобилизацию. 

По словам главы комитета по экономической политике Максима Топилина, по действующему законодательству военнослужащие не могут заниматься предпринимательством. Однако выявлен ряд людей, которые имеют бизнес и фактически нарушают законодательство.

Кроме того, предпринимателям были смягчены условия исполнения контрактов по госзакупкам. Теперь существенные условия контрактов для федеральных нужд могут меняться, если поставщиками выступают компании, сотрудники которых мобилизованы. Такое постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Читайте также:
Мобилизованные из Свердловской области будут получать более 195 тысяч рублей в месяцОтправки мобилизованных возобновились в Нижнем ТагилеРазведка и ночная стрельба: Минобороны показывает мобилизованных свердловчан (ВИДЕО)
#Ирина Кирилова#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#ГГО и пригород#Екатеринбург#Отсрочка#Военные#Бизнесмены#ИП
Подпишитесь
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:16
Первую систему оповещения населения установят в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере
Вчера, 16:21
В Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школы № 25 на Старателе
Вчера, 19:04
Ремонт фасада и кровли гимназии № 18 планирует администрация Нижнего Тагила
Сегодня, 11:57
«Снаряд оборвал мечты»: мама рассказала о погибшем на СВО сыне из Нижнего Тагила
Вчера, 22:20
Баскетболисты из СШ № 4 Нижнего Тагила стали победителями городского турнира
Сегодня, 12:06