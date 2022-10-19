Кроме того, предпринимателям были смягчены условия исполнения контрактов по госзакупкам. Теперь существенные условия контрактов для федеральных нужд могут меняться, если поставщиками выступают компании, сотрудники которых мобилизованы. Такое постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.