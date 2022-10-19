На конференции InterComm 2022 поговорят о меняющейся конъюнктуре коммуникаций

Как сообщает , во время первой части конференции состоится обсуждение инструментов коммуникаций в условиях, когда мир захватила турбулентность, сообщает newsnn.ru.
Местом трех выступлений станет основная сцена.
О том, в каком направлении движется мир и как в связи с этим меняется конъюнктура коммуникаций, расскажет заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.
Результаты совместного исследования InterComm и ЭКОПСИ Консалтинг “Зеркало коммуникаций” будут презентованы директором HR-проектов Викторией Кабаковой.
CEO, руководители HR и PR крупнейших компаний в ходе дискуссий рассмотрят возможные коммуникации при негативных событиях, а также насколько может быть прочным бренд работодателя с точки зрения ESG.
Об особенностях использования бизнесом well-being инструментов в непростой обстановке будет виртуальный рассказ директора по развитию "Яндекс Go для бизнеса" Олеси Мордовиной. Она расскажет, что можно сделать для сотрудников с помощью льготного пакета.
Альтернативная сцена станет местом проведения медиабатла, в котором сойдутся крупнейшие финтех-компании. Речь о банках "Открытие" и “Тинькофф”, которые представят свои подходы к созданию современной 360-системы медиакоммуникаций для сотрудников.
Вторая часть конференции посвящена ключевым вызовам этого года.
Аквариумная дискуссия, в ходе которой ее участники разберутся с брендом работодателя в нынешнем году, пройдет в широком составе. О трансформации и повышении устойчивости предстоит спорить спикерам из компаний - отраслевых лидеров, а это Сбер, "СИБУР", РЖД, Газпромбанк, "Теле2". Для этой дискуссии организаторы предоставят основную сцену.
Экспертом по стратегии, идеологии и брендингу Антоном Булановым подготовлено TED-выступление. Он поделится своими мыслями о том, почему именно сценарное планирование настолько актуально. Участники конференции услышат прогнозы основателя и гендиректора компании REDLINE Елены Шурыгиной о судьбе ивентов в ближайшее время. А лайфхак-сессия CEO платформы “ПРУФИКС” Алексея Маханькова даст возможность понять, что нужно сделать, чтобы онлайн-встречи руководителей компаний с сотрудниками были максимально эффективны.
Третью часть конференции решено посвятить практике. На основную и альтернативную сцены выйдут авторы лучших проектов, которые оказались в шорт-листе премии InterComm 2022, чтобы провести презентацию своих кейсов.
Завершится конференция яркой торжественной церемонией, в ходе которой будут награждены победители и призеры XIII премии InterComm 2022.