На конференции InterComm 2022 поговорят о меняющейся конъюнктуре коммуникаций

Экспертом по стратегии, идеологии и брендингу Антоном Булановым подготовлено TED-выступление. Он поделится своими мыслями о том, почему именно сценарное планирование настолько актуально. Участники конференции услышат прогнозы основателя и гендиректора компании REDLINE Елены Шурыгиной о судьбе ивентов в ближайшее время. А лайфхак-сессия CEO платформы “ПРУФИКС” Алексея Маханькова даст возможность понять, что нужно сделать, чтобы онлайн-встречи руководителей компаний с сотрудниками были максимально эффективны.