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Налоговая требует со свердловчан полмиллиарда рублей

Сегодня, 10:25
Фото: 1MI
Налоговая служба Свердловской области соберет с жителей региона в этом году полмиллиарда налогов. В области, в том числе и в Нижнем Тагиле, проводится кампания по уплате имущественных налогов граждан за 2021 год.

В Свердловской области за 2021 год с жителей соберут порядка полмиллиарда налогов: налог на имущество составит в целом 457 млн рублей (на имущество физлиц – 202 млн рублей, на транспорт – 180 млн рублей, и на землю - 44 млн. рублей, налог на доходы физлиц – 29 млн).

Всего на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по региону состоит около 326 тысяч местных жителей.

Сотрудники ведомства напомнили, что в срок до 1 декабря все граждане, владеющие квартирами и домами, а также землей и машинами должны будут заплатить налоги. 

В этом году свердловские налоговики сформировали 194 493 уведомления. Их рассылали различными способами, в том числе электронными.

А 20 и 24 ноября с 9.00 до 20.00 налоговая проведет День открытых дверей. На встрече все желающие смогут больше узнать о сроках и порядке исчисления уплаты имущественных налогов. Также они получат советы по предоставлению льгот по налогу на имущество. После участники встречи смогут прямо на месте подать заявление на предоставление льгот.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Налоговая#Налоги#Деньги#Транспортный налог#Налог на имущество
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