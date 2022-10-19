Налоговая требует со свердловчан полмиллиарда рублей

В Свердловской области за 2021 год с жителей соберут порядка полмиллиарда налогов: налог на имущество составит в целом 457 млн рублей (на имущество физлиц – 202 млн рублей, на транспорт – 180 млн рублей, и на землю - 44 млн. рублей, налог на доходы физлиц – 29 млн).
Всего на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по региону состоит около 326 тысяч местных жителей.
Сотрудники ведомства напомнили, что в срок до 1 декабря все граждане, владеющие квартирами и домами, а также землей и машинами должны будут заплатить налоги.
В этом году свердловские налоговики сформировали 194 493 уведомления. Их рассылали различными способами, в том числе электронными.
А 20 и 24 ноября с 9.00 до 20.00 налоговая проведет День открытых дверей. На встрече все желающие смогут больше узнать о сроках и порядке исчисления уплаты имущественных налогов. Также они получат советы по предоставлению льгот по налогу на имущество. После участники встречи смогут прямо на месте подать заявление на предоставление льгот.