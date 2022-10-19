Налоговая требует со свердловчан полмиллиарда рублей

А 20 и 24 ноября с 9.00 до 20.00 налоговая проведет День открытых дверей. На встрече все желающие смогут больше узнать о сроках и порядке исчисления уплаты имущественных налогов. Также они получат советы по предоставлению льгот по налогу на имущество. После участники встречи смогут прямо на месте подать заявление на предоставление льгот.