Полки в магазинах электроники в Тагиле не выглядят пустыми, в целом разнообразие в разной ценовой категории моделей есть. По словам продавцов, все бренды, которые ушли с российского рынка, теперь поставляются по параллельному импорту через Казахстан, Узбекистан или Армению. Минус этого в отсутствии гарантии от производителя, но взамен магазины сами устанавливают гарантийный срок.
Единственное, что стало меньше моделей. Например, того же LG. Его привозят со склада только по заказу, — рассказали журналисту в магазине «Эльдорадо».
Примерно такую же ситуацию обрисовал консультант DNS. По его словам, в сети остались единицы техники LG.
Заметно уменьшился ассортимент и таких брендов, как Bosch, Hotpoint и Indesit. Они также сворачивают продажи в России. Но их места активно занимают Haier и Beko. Кроме того, на освобождающуюся нишу активно заходит японский производитель техники Toshiba.
Качество Toshiba не уступает Samsung. Думаю, скоро японцы с легкостью его заменят, — отметил продавец «Эльдорадо».
А вот полка с игровыми консолями в одном из магазинов «Эльдорадо» была практически пустой. На витрине стоял лишь один Xbox и пару контроллеров для приставок. В магазине объяснили это тем, что на их точку из-за малой площади завозится далеко не весь товар из ассортимента сети. Однако в интернет-магазине все консоли есть и перебоев с их поставками не наблюдается.
В DNS в наличии было несколько консолей, в том числе и PlayStation 5.
По началу (после приостановления деятельности Sony в России — прим. редакции) были перебои с продукцией, но сейчас все поставки возобновились, — рассказали в DNS.
Новейшую модель iPhone 14 журналисту TagilCity.ru не удалось найти ни в одном из шести посещенных магазинов электроники. Но везде продавцы заявили, что он доступен по заказу или в интернет-магазине. Предыдущая модель, iPhone 13, стояла на витринах почти везде.
Дефицита на продукцию Apple нет. Другое дело, что и спрос нее упал, — рассказали журналисту в салоне МТС.
Продавцы салонов связи и магазинов электроники отмечают, что и товары Apple, и Samsung поставляются сейчас также через параллельный импорт. При этом телефоны корейского бренда представлены только линейкой Galaxy.
С падением спроса на популярных производителей телефонов, которые покинули российский рынок, произошел всплеск продаж «китайцев», рассказывают консультанты в магазинах.
Большим спросом пользуются телефоны Redmi. Сейчас еще пришли новые Infinix. Их тоже много, кто берет. Цена на них пока ниже, так как нет переплаты за бренд. Есть еще BQ — это российский производитель, но заводы у них в Китае. Однако они простоватые по функциям, — рассказали журналисту TagilCity.ru в салоне связи «Мегафон».
О том, что китайские бренды завоевывают российский рынок и оттесняют именитых конкурентов, говорят и аналитические исследования.
По данным отчета компании МТС, в июле этого года в России больше всех смартфонов продал Xiaomi с суббрендом Poco (42%). На втором месте — Realme (17%). Тройку лидеров замыкает Samsung (8,5%). Четвертым стал Tecno (7,5%). Apple оказался лишь на пятом месте с долей продаж в 7%.
При этом еще год назад «корейцы» и «яблоки» были на первом и третьем месте соответственно. Конкурировал с ними все тот же Xiaomi.
С уходом одних производителей электроники в России начали появляться новые бренды. Редакция TagilCity.ru изучила сообщения от тех компаний, которые собирались зайти на витрины магазинов бытовой техники в этом году, и выяснила кто из них уже это сделал. В список попали те бренды, которые можно найти в ретейлерах Нижнего Тагила.
Artel — узбекский бренд, производитель газовых плит, холодильников, водонагревателей, телевизоров и кондиционеров.
Ascoli — китайский производитель холодильников, водонагревателей, стиральных машин, духовок, варочных панелей, посудомоек и рядя других бытовых приборов.
Grundig — бренд является немецким, но владеет им турецкая компания «Арчелик». Под этой маркой выпускается премиальная бытовая техника для дома.
TCL — компания была основана в Китае еще в 80-х годах. На российском рынке бренд представлял широкую линейку телевизоров. А в этом году TCL презентовала в России несколько моделей холодильников и стиральных машин.
Vivo — китайская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. Продает свои гаджеты в России с декабря 2017 года.
Infinix — гонконгская компания по производству смартфонов. Продукция производится во Франции, Индии, Корее, Китае, Пакистане.
Wiko — французский бренд, ставший частью китайской компании Tinno Mobile Technology. Производит смартфоны. Однако их линейка продукции на российском рынке пока ограничивается четырьмя моделями.