А вот полка с игровыми консолями в одном из магазинов «Эльдорадо» была практически пустой. На витрине стоял лишь один Xbox и пару контроллеров для приставок. В магазине объяснили это тем, что на их точку из-за малой площади завозится далеко не весь товар из ассортимента сети. Однако в интернет-магазине все консоли есть и перебоев с их поставками не наблюдается.