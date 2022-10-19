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«Она может не пережить эту ночь»: волонтеры рассказали о пропавшей в Новоасбесте

Сегодня, 12:55
Фото: 1MI

Пенсионерку из Новоасбеста уже сутки ищут в лесу

Родственники пропавшей сутки назад бабушки в лесополосе опасаются, что предстоящую ночь она не переживет. Они просят помощи.

82-летняя пенсионерка Вера Васильевна Сарсацких пропала сутки назад,18 октября. Она ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».

Волонтеры пропавшей рассказали, что бабушка находится в лесу, там холодно. И если она проведет еще одну ночь там, то может уже не выжить.

Мы очень нуждаемся в вашей помощи. Пошли вторые сутки по поиску Сарсацких Вера. Бабушка в лесу, на улице холодно. Давайте совместно поможем ей вернуться домой, и не проводить вторую ночь в лесу. Она её может не пережить, - написали родные пропавшей.

Всех, кто желает помочь, просят присоединиться к чату волонтеров.

Приметы пенсионерки: рост 156 см, телосложение худощавое, седые волосы, серые глаза. Что надето на пожилой женщине неизвестно. Всех, кто видел ее, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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