TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подозреваемому в убийстве пенсионерки подростку в Алапаевске избрана мера пресечения

Сегодня, 06:52
Фото: 1MI
Наручники
16-летнему юноше, который подозревается в убийстве пенсионерки в Алапаевске, была избрана мера пресечения.

Суд постановил отправить подростка под домашний арест на два месяца до 17 декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 16 октября в Алапаевске. Двое подростков 12 и 16 лет облили горючей жидкостью 69-летнюю женщину и подожгли. Когда юноши поняли, что сделали, то начали искать воду для тушения. Однако когда она была найдена, женщина уже скончалась. Следственным комитетом в отношении старшего подростка было возбуждено уголовное дело. Младший в силу возраста к уголовной ответственности не может быть привлечен.

Подросток-пироман рассказал о заживо сгоревшей пенсионерке из Алапаевска
Узнать подробнее
Читайте также:
Вдова из Березовского убила приревновавшего ее сожителяБродяга убил в Екатеринбурге знакомого и украл его телефонСвердловчанин убил тюменца и утопил тело в болоте
#Ирина Кирилова#Происшествия#Криминал#Новости УрФО#Алапаевск#Подростки#Дети#Убийство
Подпишитесь
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:16
Первую систему оповещения населения установят в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере
Вчера, 16:21
В Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школы № 25 на Старателе
Вчера, 19:04
Ремонт фасада и кровли гимназии № 18 планирует администрация Нижнего Тагила
Сегодня, 11:57
«Снаряд оборвал мечты»: мама рассказала о погибшем на СВО сыне из Нижнего Тагила
Вчера, 22:20
Баскетболисты из СШ № 4 Нижнего Тагила стали победителями городского турнира
Сегодня, 12:06