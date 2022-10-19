Подозреваемому в убийстве пенсионерки подростку в Алапаевске избрана мера пресечения

Напомним, инцидент произошел 16 октября в Алапаевске. Двое подростков 12 и 16 лет облили горючей жидкостью 69-летнюю женщину и подожгли. Когда юноши поняли, что сделали, то начали искать воду для тушения. Однако когда она была найдена, женщина уже скончалась. Следственным комитетом в отношении старшего подростка было возбуждено уголовное дело. Младший в силу возраста к уголовной ответственности не может быть привлечен.