Поселок Барачинский под Тагилом стал одним из самых трезвых в Свердловской области

Самые трезвые населенные пункты на Среднем Урале назвали власти, подводя результаты областного конкурса «Здоровое село – территория трезвости». По данным департамента информационной политики, самыми трезвыми в регионе стали жители села Сладковское (Слободо-Туринский муниципальный район).
Наградили победителей 18 октября в Храме-на-Крови. 2 место завоевали жители села Туринская Слобода, на 3 строчке оказался посёлок Монетный. Всего участвовало 32 населённых пункта.
Конкурс проводится в Свердловской области уже 10 лет. Его цель – пропаганда здорового образа жизни, трезвости.
Селу Сладковскому за победу подарили грант - полмиллиона рублей. Туринская Слобода получила 400 тысяч рублей, а поселок Монетный - 240 тысяч. Три гранта на 100 тысяч рублей получили поселки Баранчинский, Половинный и Лёвиха.
Деньги можно будет потратить на благоустройство спортплощадок, покупку спортинвентаря или других объектов, важных для ведения ЗОЖ.