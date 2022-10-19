Поселок Барачинский под Тагилом стал одним из самых трезвых в Свердловской области

Селу Сладковскому за победу подарили грант - полмиллиона рублей. Туринская Слобода получила 400 тысяч рублей, а поселок Монетный - 240 тысяч. Три гранта на 100 тысяч рублей получили поселки Баранчинский, Половинный и Лёвиха.