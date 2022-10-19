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Поселок Барачинский под Тагилом стал одним из самых трезвых в Свердловской области

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI
Поселок Баранчинский (Кушвинский ГО) стал одним из самых трезвым сел в регионе. За это он получил грант - 100 тысяч рублей.

Самые трезвые населенные пункты на Среднем Урале назвали власти, подводя результаты областного конкурса «Здоровое село – территория трезвости». По данным департамента информационной политики, самыми трезвыми в регионе стали жители села Сладковское (Слободо-Туринский муниципальный район).

Наградили победителей 18 октября в Храме-на-Крови. 2 место завоевали жители села Туринская Слобода, на 3 строчке оказался посёлок Монетный. Всего участвовало 32 населённых пункта.

Конкурс проводится в Свердловской области уже 10 лет. Его цель – пропаганда здорового образа жизни, трезвости.

Селу Сладковскому за победу подарили грант - полмиллиона рублей. Туринская Слобода получила 400 тысяч рублей, а поселок Монетный - 240 тысяч. Три гранта на 100 тысяч рублей получили поселки Баранчинский, Половинный и Лёвиха.

Деньги можно будет потратить на благоустройство спортплощадок, покупку спортинвентаря или других объектов, важных для ведения ЗОЖ.

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