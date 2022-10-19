TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Приемная комиссия оценила обновленную дорогу на улице Балакинской в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:00
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле завершился ремонт автомобильной дороги и железнодорожных переездов на улице Балакинской. 19 октября качество выполненных работ оценила приемная комиссия.

19 октября в Нижнем Тагиле состоялась очередная приемка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этот раз группа специалистов обследовала обновленную проезжую часть на улице Балакинской — от улицы Индустриальной до Перова. В результате комиссия выявила два недочета: подрядчику необходимо установить постоянные дорожные знаки и смонтировать пешеходные ограждения.

Возглавляет приемную комиссию в Нижнем Тагиле замдиректора «Службы заказчика городского хозяйства» Николай Новиков. По итогам обследования одного из 3,5 километра улицы замечания, по его словам, незначительны. Подрядная организация устранит их в течение 10 дней.

Сегодня комиссия приступила к обследованию объекта на улице Балакинской от улицы Индустриальной до Перова. Сейчас замечания незначительные, есть недоделки. В конце обследования подрядчик скажет, когда сможет устранить замечания, чтобы мы смогли вернуться к объекту и оформить акт ввода, — озвучил промежуточный результат Николай Новиков. 

Генподрядчиком капремонта проезжей части стала компания «Тагилдорстрой», а реализовала проект в рамках субподряда местная организация «Аэродромдорстрой». Дорожники отметили, что за полгода им удалось выполнить все, что было заявлено в проекте. Осталась лишь пара штрихов. 

На дороге осталось доделать минимальное количество работ: установить постоянные знаки и местами выполнить пешеходные ограждения. С мая по октябрь [на улице Балакинской] мы демонтировали старое покрытие, уложили новый асфальт, частично заменили тротуар и сделали заезды, которых фактически не было, — подытожил начальник техотдела «Аэродромдорстрой» Алексей Ершов.

Подрядная организация благоустроила около 33 тысяч кв. м дороги, заасфальтировала около 6,2 тысячи кв. м съездов, парковок и примыканий, а также обустроила около шести тысяч кв. м тротуаров. Дополнительно строители смонтировали систему водоотведения в местах скопления осадков.

После осмотра на Тагилстрое приемная комиссия продолжит работу на других объектах, благоустроенных в рамках нацпроекта БКАД. По словам Николая Новикова, подрядчики готовы сдать дороги на улицах Кленовой и Максима Горького, а также на Ленинградском проспекте.

Ранее подрядная организация «Тагилдорстрой» сдала в эксплуатацию отремонтированный участок дороги на проспекте Мира.

Первый в 2022 году объект БКД сдан в эксплуатацию в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Ремонт фасада и кровли гимназии № 18 планирует администрация Нижнего ТагилаВ Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школы № 25 на СтарателеРемонт улиц Кленовая и Максима Горького в Тагиле планируется окончить к 15 октября
#Ульяна Савина#Дорога#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#МУП Тагилдорстрой#Проверка#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив
Подпишитесь
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:16
Алкоголь не купить: гипермаркеты «Лента» закрыли продажи спиртного в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:30
В Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школы № 25 на Старателе
Вчера, 19:04
Ремонт фасада и кровли гимназии № 18 планирует администрация Нижнего Тагила
Сегодня, 11:57
«Снаряд оборвал мечты»: мама рассказала о погибшем на СВО сыне из Нижнего Тагила
Вчера, 22:20
Первую систему оповещения населения установят в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере
Вчера, 16:21