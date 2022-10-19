Приемная комиссия оценила обновленную дорогу на улице Балакинской в Нижнем Тагиле

19 октября в Нижнем Тагиле состоялась очередная приемка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этот раз группа специалистов обследовала обновленную проезжую часть на улице Балакинской — от улицы Индустриальной до Перова. В результате комиссия выявила два недочета: подрядчику необходимо установить постоянные дорожные знаки и смонтировать пешеходные ограждения.