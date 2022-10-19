Приемная комиссия оценила обновленную дорогу на улице Балакинской в Нижнем Тагиле

19 октября в Нижнем Тагиле состоялась очередная приемка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этот раз группа специалистов обследовала обновленную проезжую часть на улице Балакинской — от улицы Индустриальной до Перова. В результате комиссия выявила два недочета: подрядчику необходимо установить постоянные дорожные знаки и смонтировать пешеходные ограждения.
Возглавляет приемную комиссию в Нижнем Тагиле замдиректора «Службы заказчика городского хозяйства» Николай Новиков. По итогам обследования одного из 3,5 километра улицы замечания, по его словам, незначительны. Подрядная организация устранит их в течение 10 дней.
Сегодня комиссия приступила к обследованию объекта на улице Балакинской от улицы Индустриальной до Перова. Сейчас замечания незначительные, есть недоделки. В конце обследования подрядчик скажет, когда сможет устранить замечания, чтобы мы смогли вернуться к объекту и оформить акт ввода, — озвучил промежуточный результат Николай Новиков.
Генподрядчиком капремонта проезжей части стала компания «Тагилдорстрой», а реализовала проект в рамках субподряда местная организация «Аэродромдорстрой». Дорожники отметили, что за полгода им удалось выполнить все, что было заявлено в проекте. Осталась лишь пара штрихов.
На дороге осталось доделать минимальное количество работ: установить постоянные знаки и местами выполнить пешеходные ограждения. С мая по октябрь [на улице Балакинской] мы демонтировали старое покрытие, уложили новый асфальт, частично заменили тротуар и сделали заезды, которых фактически не было, — подытожил начальник техотдела «Аэродромдорстрой» Алексей Ершов.
Подрядная организация благоустроила около 33 тысяч кв. м дороги, заасфальтировала около 6,2 тысячи кв. м съездов, парковок и примыканий, а также обустроила около шести тысяч кв. м тротуаров. Дополнительно строители смонтировали систему водоотведения в местах скопления осадков.
После осмотра на Тагилстрое приемная комиссия продолжит работу на других объектах, благоустроенных в рамках нацпроекта БКАД. По словам Николая Новикова, подрядчики готовы сдать дороги на улицах Кленовой и Максима Горького, а также на Ленинградском проспекте.
Ранее подрядная организация «Тагилдорстрой» сдала в эксплуатацию отремонтированный участок дороги на проспекте Мира.