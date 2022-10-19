Проекты трансформации УГМК стали победителями форума инноваций

Еще одним победителем конкурса «Трансформация» стал проект «Развитие производственно-технических специалистов предприятий УГМК». Он занял второе место в номинации «Human Capital». По словам руководителя проекта службы директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Константина Козина, комплексная программа, разработанная в компании, позволяет линейным руководителям развивать навыки, необходимые для достижения стратегических целей, по минимуму отвлекаясь от рабочего процесса. Обучение уже прошли около 150 руководителей высшего звена — это позволило повысить качество планирования и оперативного управления на предприятиях.