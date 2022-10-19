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Ремонт фасада и кровли гимназии № 18 планирует администрация Нижнего Тагила

Сегодня, 06:57
Фото: 1MI
Капитальный ремонт гимназии № 18 планируется провести в Нижнем Тагиле. Здание расположено на улице Газетная, 27.

Строительство школы № 18 на улице Газетная началось в 1936 году, а первых учеников она приняла в 1940 году. Во время Великой Отечественной войны здание было передано под эвакогоспиталь. После объединения образовательных учреждений № 18 и № 19 в 2008 году в гимназии обучается более 1,3 тысячи школьников.

В ближайшее время планируется подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли и фасада здания, — пояснили в Управлении образования Нижнего Тагила.
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В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Образование» продолжают реконструировать школы. На сегодняшний день идет ремонт ОУ № 48, которое было возведено в 1953 году на улице Радищева, 3. Контракт с подрядчиками рассчитан на два года. Строители готовят объект к зимнему времени, чтобы начать внутреннюю отделку, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Школа#Ремонт#Реконструкция#Гимназия#Владислав Пинаев#Евгения Сафина
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