Ремонт фасада и кровли гимназии № 18 планирует администрация Нижнего Тагила

Строительство школы № 18 на улице Газетная началось в 1936 году, а первых учеников она приняла в 1940 году. Во время Великой Отечественной войны здание было передано под эвакогоспиталь. После объединения образовательных учреждений № 18 и № 19 в 2008 году в гимназии обучается более 1,3 тысячи школьников.