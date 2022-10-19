Родные заключенных рассказали о наборе в ЧВК в колониях Урала

Другая женщина сообщила, что ее сын, 31-летний заключенный ИК-25, расположенной в Златоусте также записался в «вагнеровцы». Сейчас он готовится отправиться в зону спецоперации. По словам женщины, она около недели не могла связаться с сыном. Недавно он вышел на связь и сообщил, что отправка совсем скоро. Аналогичные истории рассказывают семьи еще нескольких осужденных.