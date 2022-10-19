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Родные заключенных рассказали о наборе в ЧВК в колониях Урала

Сегодня, 15:37
Фото: 1MI
Вербовка осужденных проходила на территории колоний ФСИН Челябинской области. Очевидцы утверждают, что для разговора прилетал предприниматель Евгений Пригожин и семь сотрудников ЧВК.

На время подготовки и общения с осужденными, в колониях была отключена сотовая связь. Это подтверждают родственники заключенных. 11 октября в колонию Златоуста на вертолете прилетел Евгений Пригожин, пишет 74.ру, ссылаясь на родственницу заключенного.

Прилетел вертолет, и в колонию уже ехали на машинах. <...> В нашей колонии было семь человек — сотрудников «Вагнера», — рассказала мама заключенного. 

Другая женщина сообщила, что ее сын, 31-летний заключенный ИК-25, расположенной в Златоусте также записался в «вагнеровцы». Сейчас он готовится отправиться в зону спецоперации. По словам женщины, она около недели не могла связаться с сыном. Недавно он вышел на связь и сообщил, что отправка совсем скоро. Аналогичные истории рассказывают семьи еще нескольких осужденных. 

По словам участников событий, информацию о заключенных собирали за два месяца до визита представителей ЧВК.

Ранее сообщалось, что в колониях Нижнего Тагила также была запись в частную военкомпанию «Вагнер». Как сообщили источники TagilCity.ru, 79 заключенных дали свое согласие на участие в спецоперации в составе ЧВК. Позже пресс-служба Евгения Пригожина опровергла факт посещения учреждений ГУФСИН в Свердловской области.

Рекруты озвучили  условия для добровольцев из колоний ФСИН. Через полгода службы в зоне СВО, заключенный имеет право на амнистию и снятие судимости. В случае гибели, добровольцы «Вагнера» будут похоронены в месте, указанном в завещании. Посмертные бумаги осужденные оформляют до отправки в зону спецоперации.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. По словам президента, цель СВО - освобождение жителей Донбасса. 21 сентября 2022 года на территории России объявлена Частичная мобилизация. Минобороны планирует набрать 300 тысяч военнообязанных. 19 октября на территории освобожденных территорий введено военное положение.

Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК
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