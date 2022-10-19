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«Свинку Пеппу» назвали «нечистью» депутаты Госдумы России

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI

«Свинку Пеппу» предложили запретить в России за пропаганду ЛГБТ

На очередном заседании Государственной думы РФ обсуждался вопрос запрета пропаганды ЛГБТ и педофилии в целях защиты страны «от той тьмы, которая все больше и больше распространяется в мире». Под горячую руку попали мультфильмы «Южный парк» и «Свинка Пеппа» — их назвали «нечистью».

С докладом выступил глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он рассказал, что ЛГБТ — это форма гибридной войны, которая ведется между западным и российским обществами. Далее парламентарий стал приводить примеры.

Например, вспомнили эпизод из мультика «Свинка Пеппа», где герои рисуют двух мам-медведиц. Член совета федерации Маргарита Павлова считает подобную мультипликацию нечистью, пишет msk1.

Межфракционные поправки к закону о пропаганде ЛГБТ могут быть приняты уже на следующей неделе, сказано на официальном сайте Госдумы.

#Анна Варнакина#Общество#Россия#Вячеслав Володин#Александр Хинштейн#Госдума#Мультфильм#ЛГБТ#ЛГБТ-движение#Запрет#Закон
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