«Свинку Пеппу» предложили запретить в России за пропаганду ЛГБТ

На очередном заседании Государственной думы РФ обсуждался вопрос запрета пропаганды ЛГБТ и педофилии в целях защиты страны «от той тьмы, которая все больше и больше распространяется в мире». Под горячую руку попали мультфильмы «Южный парк» и «Свинка Пеппа» — их назвали «нечистью».