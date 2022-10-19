С докладом выступил глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он рассказал, что ЛГБТ — это форма гибридной войны, которая ведется между западным и российским обществами. Далее парламентарий стал приводить примеры.
Например, вспомнили эпизод из мультика «Свинка Пеппа», где герои рисуют двух мам-медведиц. Член совета федерации Маргарита Павлова считает подобную мультипликацию нечистью, пишет msk1.
Межфракционные поправки к закону о пропаганде ЛГБТ могут быть приняты уже на следующей неделе, сказано на официальном сайте Госдумы.