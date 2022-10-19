Трижды раненый майор-танкист из Екатеринбурга погиб на Украине

Мужчина был майором-танкистом 32-го военного городка. Военного звали Ришат Изатулин, пишет Ура.ру.
Трижды мужчина получал ранения, еще оказавшись на фронте в первые дни проведения специальной операции. После каждого ранения он возвращался в ряды в ряды ВС РФ.
Прощание с Ришатом состоялось в окружном Доме офицеров 19 октября.
Отмечается, что ранее у мужчины было два пулевых ранения, также ему оторвало палец, была и рана предплечья. После каждого из ранений на фронт он возвращался добровольно. Погиб офицер 12 октября.