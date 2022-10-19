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Трижды раненый майор-танкист из Екатеринбурга погиб на Украине

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI
Военный из Екатеринбурга, трижды раненый в боях, погиб во время спецоперации на Украине.

Мужчина был майором-танкистом 32-го военного городка. Военного звали Ришат Изатулин, пишет Ура.ру.

Трижды мужчина получал ранения, еще оказавшись на фронте в первые дни проведения специальной операции. После каждого ранения он возвращался в ряды в ряды ВС РФ.

Прощание с Ришатом состоялось в окружном Доме офицеров 19 октября.

Отмечается, что ранее у мужчины было два пулевых ранения, также ему оторвало палец, была и рана предплечья. После каждого из ранений на фронт он возвращался добровольно. Погиб офицер 12 октября.

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