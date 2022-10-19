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Уровень базовой готовности введён в Свердловской области. Что это значит?

Сегодня, 16:54
Фото: 1MI

Уровень базовой готовности введён в Свердловской области

Владимир Путин ввел на территории Свердловской области уровень базовой готовности. В регионе создается оперативный штаб, усиливается охрана стратегических объектов.

В среду, 19 октября Совет Федерации утвердил Указы главы государства - о введении военного положения в новых регионах и особых режимах в других субъектах России.

В Свердловской области, президент Владимир Путин ввёл уровень базовой готовности. Согласно указа, в Свердловской области с 00.00 20 октября будет создан оперативный штаб и усилена охрана важных объектов. Для жителей области никаких ограничений на въезд и выезд этот уровень не предусматривает.

Режим, в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, — говорится в указе.

Правительство Свердловской области, согласно документа, должно усилить охрану общественного порядка и обеспечить общественную безопасность в регионе. Военные, важные государственные и спецобъекты, а также объекты жизнеобеспечения населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объекты энергетики должны быть обеспечены надежной охраной. 

Также предстоит усилить охрану объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Для объектов транспорта, связи и энергетики будет введен особый режим работы.

Ранее говорилось, что власти Свердловской области в открытом обращении сообщили о готовности к новым мерам, объявленным главой государства.

В правительстве Свердловской области заявили о готовности выполнить решения Совбеза
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