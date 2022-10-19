Уровень базовой готовности введён в Свердловской области. Что это значит?

В Свердловской области, президент Владимир Путин ввёл уровень базовой готовности. Согласно указа, в Свердловской области с 00.00 20 октября будет создан оперативный штаб и усилена охрана важных объектов. Для жителей области никаких ограничений на въезд и выезд этот уровень не предусматривает.