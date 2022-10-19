Уровень базовой готовности введён в Свердловской области. Что это значит?

В среду, 19 октября Совет Федерации утвердил Указы главы государства - о введении военного положения в новых регионах и особых режимах в других субъектах России.
В Свердловской области, президент Владимир Путин ввёл уровень базовой готовности. Согласно указа, в Свердловской области с 00.00 20 октября будет создан оперативный штаб и усилена охрана важных объектов. Для жителей области никаких ограничений на въезд и выезд этот уровень не предусматривает.
Режим, в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, — говорится в указе.
Правительство Свердловской области, согласно документа, должно усилить охрану общественного порядка и обеспечить общественную безопасность в регионе. Военные, важные государственные и спецобъекты, а также объекты жизнеобеспечения населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объекты энергетики должны быть обеспечены надежной охраной.
Также предстоит усилить охрану объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
Для объектов транспорта, связи и энергетики будет введен особый режим работы.
Ранее говорилось, что власти Свердловской области в открытом обращении сообщили о готовности к новым мерам, объявленным главой государства.