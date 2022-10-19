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В Ирбите почти месяц разыскивается пропавший в камуфляжной куртке 41-летний мужчина

Сегодня, 05:23
Фото: 1MI
Полиция Ирбита разыскивает пропавшего почти месяц назад местного жителя Александра Колмакова.

19 сентября мужчина вышел из дома и не вернулся. В день пропажи на нем были надеты камуфляжная куртка, серые джинсы и черные кроссовки, сообщили в МО МВД «Ирбитский».

В полиции просят всех, кто обладает информацией о пропавшем, сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Ирбитский» 6-25-27.

Фото: МО МВД "Ирбитский"

Напомним, накануне было обнаружено тело пропавшего Владимира Семенова. Мужчина является жителем Екатеринбурга. Последний раз его видели за рулем Infiniti, а позднее автомобиль был найден перевернутым в кювете под Первоуральском.

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