В Ирбите почти месяц разыскивается пропавший в камуфляжной куртке 41-летний мужчина

19 сентября мужчина вышел из дома и не вернулся. В день пропажи на нем были надеты камуфляжная куртка, серые джинсы и черные кроссовки, сообщили в МО МВД «Ирбитский».
В полиции просят всех, кто обладает информацией о пропавшем, сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Ирбитский» 6-25-27.
Напомним, накануне было обнаружено тело пропавшего Владимира Семенова. Мужчина является жителем Екатеринбурга. Последний раз его видели за рулем Infiniti, а позднее автомобиль был найден перевернутым в кювете под Первоуральском.