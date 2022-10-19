В Нижнем Тагиле стартовал шахматный турнир имени Левитского

Степан Левитский считается первым уральским мастером шахмат. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По словам директора центра Михаила Погромского, на соревновании встретились свыше 150 шахматистов от 6 до 15 лет из девяти регионов страны. На мероприятии присутствовали заместитель министра спорта Свердловской области Александр Маслов, председатель городской Думы Вадим Раудштейн, президент Нижнетагильской шахматной федерации Гаджи Абдулов, а также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Желаю вам стать продолжателями славных традиций тагильской шахматной школы, в настойчивости брать пример с мастеров, чьими именами названы спортивные турниры. А сегодня всем желаю красивой игры и пусть победит сильнейший! - пожелал Гаджи Абдулов.
Мэр города Владислав Пинаев отметил, что в Нижнем Тагиле начинающих и профессиональных игроков в шахматы много. Он сказал, что благодаря подобным мероприятиями, шахматы в городе становятся популярнее.
Участие детей и подростков в состязаниях такого высокого уровня, безусловно, служит развитию и популяризации этого интеллектуального вида спорта. Возможно, кто-то из сегодняшних участников турнира в недалеком будущем займет почетное место среди именитых гроссмейсетров, - сказал Владислав Пинаев.
Нижний Тагил на соревнованиях будут представлять 80 человек. Все они обучаются в спортшколе «Стратегия». Во время состязания между участниками разыграют восемь комплектов кубков и медалей. Победителей объявят 23 октября.
Напомним, ранее сообщалось о десятикласснике из Нижнего Тагила Максиме Зайцеве, который стал лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Творческая личность года».