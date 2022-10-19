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В Нижнем Тагиле стартовал шахматный турнир имени Левитского

Сегодня, 14:34
Фото: Сергей Казанцев
В Нижнем Тагиле проходят XI Всероссийские соревнования по шахматам памяти первого уральского мастера Степана Левитского. В нем участвуют мальчики и девочки.

Степан Левитский считается первым уральским мастером шахмат. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам директора центра Михаила Погромского, на соревновании встретились свыше 150 шахматистов от 6 до 15 лет из девяти регионов страны. На мероприятии присутствовали заместитель министра спорта Свердловской области Александр Маслов, председатель городской Думы Вадим Раудштейн, президент Нижнетагильской шахматной федерации Гаджи Абдулов, а также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Желаю вам стать продолжателями славных традиций тагильской шахматной школы, в настойчивости брать пример с мастеров, чьими именами названы спортивные турниры. А сегодня всем желаю красивой игры и пусть победит сильнейший! - пожелал Гаджи Абдулов.

Мэр города Владислав Пинаев отметил, что в Нижнем Тагиле начинающих и профессиональных игроков в шахматы много. Он сказал, что благодаря подобным мероприятиями, шахматы в городе становятся популярнее.

Участие детей и подростков в состязаниях такого высокого уровня, безусловно, служит развитию и популяризации этого интеллектуального вида спорта. Возможно, кто-то из сегодняшних участников турнира в недалеком будущем займет почетное место среди именитых гроссмейсетров, - сказал Владислав Пинаев.

Нижний Тагил на соревнованиях будут представлять 80 человек. Все они обучаются в спортшколе «Стратегия». Во время состязания между участниками разыграют восемь комплектов кубков и медалей. Победителей объявят 23 октября.

Напомним, ранее сообщалось о десятикласснике из Нижнего Тагила Максиме Зайцеве, который стал лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Творческая личность года».

Школьник из Тагила стал лауреатом Всероссийского конкурса «Ученик года – 2022»
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