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В Нижнем Тагиле в психбольнице №7 пожарные лестницы отремонтируют за 1,4 млн рублей

Сегодня, 09:32
Фото: TagilCity.ru
В психиатрической больнице №7 в Нижнем Тагиле по адресу Вязовская, 12 и 14 проведут капитальный ремонт пожарных лестниц эвакуационных выходов. Сумма ремонтных работ составит 1,4 миллиона рублей.

На объектах будут проведены работы по монтажу пожарных металлических лестниц, требующие специальной квалификации, сообщается в документации госзакупки. В настоящее время происходит сбор заявок с потенциальных подрядчиков, который продолжится до 26 октября.

Сметная стоимость работ по адресу Вязовская, 12 составит 675,78 тыс. рублей. По зданию под номером 14 — 739,01 тыс. рублей. Подрядчик сначала демонтирует старые конструкции, а затем произведёт монтаж новых и завершит работы покраской. 

Помимо основной информации о деталях закупки, среди документов дано сравнение прайса на черный металлолом категории 20А по Нижнему Тагилу. Цены на него варьируются от 17 500 до 23 300 рублей за тонну. 

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#Юлия Степанова#Город#Цены#Эксклюзив#Нижний Тагил#Ремонт#Психбольница#Вязовская#Закупки
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