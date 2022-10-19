В Нижнем Тагиле в психбольнице №7 пожарные лестницы отремонтируют за 1,4 млн рублей

На объектах будут проведены работы по монтажу пожарных металлических лестниц, требующие специальной квалификации, сообщается в документации госзакупки. В настоящее время происходит сбор заявок с потенциальных подрядчиков, который продолжится до 26 октября.
Сметная стоимость работ по адресу Вязовская, 12 составит 675,78 тыс. рублей. По зданию под номером 14 — 739,01 тыс. рублей. Подрядчик сначала демонтирует старые конструкции, а затем произведёт монтаж новых и завершит работы покраской.
Помимо основной информации о деталях закупки, среди документов дано сравнение прайса на черный металлолом категории 20А по Нижнему Тагилу. Цены на него варьируются от 17 500 до 23 300 рублей за тонну.