В Нижнем Тагиле жена мобилизованного пожаловалась на трехнедельное отсутствие выплат

Жителя Нижнего Тагила мобилизовали ещё 27 сентября, однако на его специальную банковскую карту до сих пор не начали поступать выплаты. Его супруга находится в декретном отпуске с 10-месячной дочкой и не имеет никакого дохода кроме пособия.

Сюжет Частичная мобилизация в России