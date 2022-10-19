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В Нижнем Тагиле жена мобилизованного пожаловалась на трехнедельное отсутствие выплат

Сегодня, 14:57
Жителя Нижнего Тагила мобилизовали ещё 27 сентября, однако на его специальную банковскую карту до сих пор не начали поступать выплаты. Его супруга находится в декретном отпуске с 10-месячной дочкой и не имеет никакого дохода кроме пособия.

27-летний тагильчанин служил в армии в ракетных войсках стратегического назначения. Мужчина, ранее дослужившийся до младшего лейтенанта, 27 сентября был мобилизован, после этого его семья осталась без доходов: супруга тагильчанина сейчас в отпуске по уходу за ребенком.

Прошло три недели, но мы до сих пор не получили никакие деньги. У нас маленький ребёнок, ей всего 10 месяцев. Работать пойти я не могу, так как для детского сада очень маленькая дочка, я сейчас нахожусь в декрете, — рассказала TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила.

Основной доход в семье был у главы, поэтому женщина очень ждёт средства, которые обещаны властями. По ее словам, мужчине сделали банковскую карточку «Мир» от ВТБ, но средства на неё не поступают:

Захожу в личный кабинет каждый день — пусто. Звонила в банк, что может задержки какие-то, сказали, что задержек нет, баланс 0.

Ранее стало известно, что мобилизованным свердловчанам будут выплачивать от 195 тысяч рублей в месяц.

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