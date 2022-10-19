В Свердловской области предложили объединить Екатеринбург с городами-спутниками

Близлежащие города могли бы войти в состав единого муниципального образования «Большой Екатеринбург». Об этом пишет Е1, ссылаясь на Чернецкого.
Впервые, идея объединить Екатеринбург и города-спутники прозвучала в 2003 году. По словам Чернецкого, это позволит сделать из Екатеринбурга третий по мощи центр в России и добиться «соответствующего отношения к городу федеральных властей».
Ранее сообщалось, что Аркадий Чернецкий отметил итоги выполнения производственных заданий в промышленности Свердловской области растут.