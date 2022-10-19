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В Свердловской области предложили объединить Екатеринбург с городами-спутниками

Сегодня, 12:05
Фото: страница в ВК Екатеринбург-ЕКСПО
Идею единого муниципалитета озвучил бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. К областной столице предлагается присоединить Сысерть, Березовский, Верхнюю Пышму, Среднеуральск и Арамилью.

Близлежащие города могли бы войти в состав единого муниципального образования «Большой Екатеринбург». Об этом пишет Е1, ссылаясь на Чернецкого.

Впервые, идея объединить Екатеринбург и города-спутники прозвучала в 2003 году. По словам Чернецкого, это позволит сделать из Екатеринбурга третий по мощи центр в России и добиться «соответствующего отношения к городу федеральных властей».

Ранее сообщалось, что Аркадий Чернецкий  отметил итоги выполнения производственных заданий в промышленности Свердловской области растут.

Чернецкий стал вице-спикером Законодательного собрания Свердловской области
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#Федор Быстров#Общество#Свердловская область#Муниципалитет#Агломерация#Аркадий Чернецкий
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