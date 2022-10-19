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В Свердловской области убийца двух человек избежал тюрьмы

Сегодня, 13:44
Фото: 1MI
В среду, 19 октября, Свердловский областной суд вынес приговор за двойное убийство жителю села Байкалово. Мужчина приговорен к принудительному лечению в спецстационаре. Осужденный страдает психическим расстройством.

Убийство было совершено в  селе Байкалово, в марте 2022 года. В ходе ссоры подсудимый убил двух собутыльников, мужчину и женщину. Женщина от полученных ножевых ранений скончалась на месте преступления, мужчина умер позже, в больнице. Преступник был задержан правоохранителями, сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

По заключению экспертизы, убийца страдает от хронического психического заболевания. В момент преступления подсудимый не понимал что делает. Суд принял во внимание этот факт. Мужчина приговорен к принудительному лечению в специальном медучреждении.

Ранее сообщалось, что зарезавшая 8-летнюю дочь жительница мусульманской деревни на Урале избежала тюрьмы.

Суд начал рассматривать дело о похищении и убийстве отца сыном в Верхней Пышме
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