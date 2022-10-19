В Свердловской области убийца двух человек избежал тюрьмы

Убийство было совершено в селе Байкалово, в марте 2022 года. В ходе ссоры подсудимый убил двух собутыльников, мужчину и женщину. Женщина от полученных ножевых ранений скончалась на месте преступления, мужчина умер позже, в больнице. Преступник был задержан правоохранителями, сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.
По заключению экспертизы, убийца страдает от хронического психического заболевания. В момент преступления подсудимый не понимал что делает. Суд принял во внимание этот факт. Мужчина приговорен к принудительному лечению в специальном медучреждении.
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