TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тагиле за год из 3,5 тысячи преступлений лишь 50 были раскрыты с помощью видеокамер

Сегодня, 13:33
Фото: 1MI
В 2021 году в Нижнем Тагиле было раскрыто 3,5 тысячи преступлений. При этом с помощью видеокамер, установленных в городе, было вычислено лишь 50 эпизодов правонарушений.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле функционируют более 600 камер видеофиксации. С помощью аппаратного комплекса фиксируются административные правонарушения, раскрываются как имущественные преступления, так и преступления против личности разной степени тяжести.

В 2021 году с помощью аппаратного комплекса раскрыто почти 50 преступлений, а с начала текущего года  — 42 правонарушения, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

При этом в прошлом году сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила завершили расследование более 3,5 тысячи преступлений. То есть раскрываемость дел с помощью видеокамер составляет 1,5% от общего числа правонарушений.

Например, в конце сентября в Нижнем Тагиле на Вагонке грабитель на улице выхватил из рук женщины сумку, в которой находились телефон и документы. Полицейским удалось задержать злоумышленника в течение нескольких часов, просмотрев записи с камер видеонаблюдения.

Силовики Нижнего Тагила по «горячим следам» задержали похитителя сумки
Узнать подробнее

Однако не всегда нарушителей и преступников удается вычислить с помощью уличных камер. В Нижнем Тагиле постоянно орудуют вандалы, которые портят общественное имущество. Многие пострадавшие пишут заявления в полицию, однако безрезультатно. Даже если личности злоумышленников устанавливают, в отношении них не всегда заводят уголовные дела.

«Фасадом можно пользоваться»: в полиции не стали заводить дело на вандалов из Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Еще 400 камер «Безопасного города» будут установлены у тагильских детсадов и школВ Екатеринбурге снизилось число бытовых преступленийПять уличных видеокамер с системой распознавания лиц установят в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Криминал#Эксклюзив#Нижний Тагил#Полиция#Камеры#Преступления#Раскрываемость
Подпишитесь
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:16
Алкоголь не купить: гипермаркеты «Лента» закрыли продажи спиртного в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:30
В Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школы № 25 на Старателе
Вчера, 19:04
Ремонт фасада и кровли гимназии № 18 планирует администрация Нижнего Тагила
Сегодня, 11:57
«Снаряд оборвал мечты»: мама рассказала о погибшем на СВО сыне из Нижнего Тагила
Вчера, 22:20
Первую систему оповещения населения установят в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере
Вчера, 16:21