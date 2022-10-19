В Тагиле за год из 3,5 тысячи преступлений лишь 50 были раскрыты с помощью видеокамер

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле функционируют более 600 камер видеофиксации. С помощью аппаратного комплекса фиксируются административные правонарушения, раскрываются как имущественные преступления, так и преступления против личности разной степени тяжести.

В 2021 году с помощью аппаратного комплекса раскрыто почти 50 преступлений, а с начала текущего года — 42 правонарушения, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

При этом в прошлом году сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила завершили расследование более 3,5 тысячи преступлений. То есть раскрываемость дел с помощью видеокамер составляет 1,5% от общего числа правонарушений.

Например, в конце сентября в Нижнем Тагиле на Вагонке грабитель на улице выхватил из рук женщины сумку, в которой находились телефон и документы. Полицейским удалось задержать злоумышленника в течение нескольких часов, просмотрев записи с камер видеонаблюдения.