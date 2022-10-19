Зарезавшая 8-летнюю дочь жительница мусульманской деревни на Урале избежала тюрьмы

Трагедия случилась в конце октября 2021 года. Ночью мама достала из ящика кухонного стола нож, подошла к лежащей на диване дочери и нанесла ей не менее 11 ударов в груди и 4 в область левой руки. От полученных травм девочка погибла на месте. После совершенного убийства женщина позвонила в полицию и рассказала свою версию событий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.