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Зарезавшая 8-летнюю дочь жительница мусульманской деревни на Урале избежала тюрьмы

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI
Суд
Женщине, которая является жительницей мусульманской деревни Уфа-Шигири Нижнесергинского района, вынесен приговор за убийство 8-летней дочери. Женщина будет направлена на принудительное лечение.

Трагедия случилась в конце октября 2021 года. Ночью мама достала из ящика кухонного стола нож, подошла к лежащей на диване дочери и нанесла ей не менее 11 ударов в груди и 4 в область левой руки. От полученных травм девочка погибла на месте. После совершенного убийства женщина позвонила в полицию и рассказала свою версию событий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина заявляла, что неизвестный ей бородатый мужчина совершил убийство. Якобы он ворвался в дом и хотел изнасиловать женщину. Она испугалась, выбежала на улицу и заперлась в туалете. Когда женщина вернулась, то увидела тело дочери и сразу позвонила в полицию, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что нож женщина выбросила в выгребную яму. Оттуда его извлекли при помощи специального магнита. У обвиняемой на руках были порезы, поэтому ее повезли в больницу. Уже в автомобиле полиции по пути в дежурную часть в содеянном женщина созналась. При этом она вела себя спокойно.

Комиссия экспертов заключила, что обвиняемая страдает хроническим психическим заболеванием, а потому не осознавала характер и опасность своих действий. О наличии диагноза и приеме лекарств рассказал и супруг женщины. В ту ночь он находился на работе.

 

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Дети#Убийство#Приговор#Больница
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