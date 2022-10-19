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Жена мобилизованного пожаловалась на отсутствие выплат, а дефицита Apple в Тагиле нет

Сегодня, 15:24
Фото: 1MI
Жена мобилизованного пожаловалась на отсутствие выплат, а дефицита Apple и прочей электроники в Нижнем Тагиле нет. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 19 октября.

После санкций из-за специальной операции на Украине многие производители гаджетов и бытовой техники ушли с российского рынка. Какими брендами теперь заполняют полки магазины электроники в Нижнем Тагиле и есть ли дефицит товара, выяснял журналист TagilCity.ru.

Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
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Подключенные к «Зелёной волне» светофоры заработали в тестовом режиме по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе Нижнего Тагила 19 октября.

Тестовая «Зелёная волна» заработает на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Жена мобилизованного из Нижнего Тагила пожаловалась на трехнедельное отсутствие выплат. Мужчину мобилизовали ещё 27 сентября, однако на его банковскую карту до сих пор не начали поступать выплаты. Его супруга находится в декретном отпуске и не имеет никакого дохода, кроме пособия.

В Нижнем Тагиле жена мобилизованного пожаловалась на трехнедельное отсутствие выплат
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В прошлом году в Нижнем Тагиле было раскрыто 3,5 тысячи преступлений. При помощи уличных видеокамер было вычислено лишь 50 эпизодов правонарушений.

В Тагиле за год из 3,5 тысячи преступлений лишь 50 были раскрыты с помощью видеокамер
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Гипермаркеты «Лента» в Нижнем Тагиле временно прекратили продавать алкоголь. Корреспондент TagilCity.ru приехала в магазин и убедилась, что в отделы со спиртным вход закрыт.

Алкоголь не купить: гипермаркеты «Лента» закрыли продажи спиртного в Нижнем Тагиле
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Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
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