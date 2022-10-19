Жена мобилизованного пожаловалась на отсутствие выплат, а дефицита Apple в Тагиле нет

После санкций из-за специальной операции на Украине многие производители гаджетов и бытовой техники ушли с российского рынка. Какими брендами теперь заполняют полки магазины электроники в Нижнем Тагиле и есть ли дефицит товара, выяснял журналист TagilCity.ru.
Подключенные к «Зелёной волне» светофоры заработали в тестовом режиме по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе Нижнего Тагила 19 октября.
Жена мобилизованного из Нижнего Тагила пожаловалась на трехнедельное отсутствие выплат. Мужчину мобилизовали ещё 27 сентября, однако на его банковскую карту до сих пор не начали поступать выплаты. Его супруга находится в декретном отпуске и не имеет никакого дохода, кроме пособия.
В прошлом году в Нижнем Тагиле было раскрыто 3,5 тысячи преступлений. При помощи уличных видеокамер было вычислено лишь 50 эпизодов правонарушений.
Гипермаркеты «Лента» в Нижнем Тагиле временно прекратили продавать алкоголь. Корреспондент TagilCity.ru приехала в магазин и убедилась, что в отделы со спиртным вход закрыт.