Жена мобилизованного пожаловалась на отсутствие выплат, а дефицита Apple в Тагиле нет

Жена мобилизованного из Нижнего Тагила пожаловалась на трехнедельное отсутствие выплат. Мужчину мобилизовали ещё 27 сентября, однако на его банковскую карту до сих пор не начали поступать выплаты. Его супруга находится в декретном отпуске и не имеет никакого дохода, кроме пособия.