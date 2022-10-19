Жителя Екатеринбурга обвинили в мастурбации в пункте выдачи заказов Wildberries

ЧП случилось 18 октября в новом пункте выдачи заказов на улице Бебеля. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Сотрудники пункта выдачи сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудница подходит к кабинке для примерки, одергивает шторку и видит перед собой мужчину, который, по словам сотрудников, мастурбировал. Другая сотрудница в этот момент задает вопрос: «Вы нормальный? Прекратите, пожалуйста. Уходите». Однако посетитель продолжает делать свое дело.
Далее сотрудницы настаивают, чтобы он ушел. После они говорят нарушителю порядка, что, если он еще раз к ним придет, они вызовут полицию. После этого мужчина вышел из кабинки и сказал, что просто «поправлял нитки на штанах».
Сотрудница пункта выдачи отметила, что в новом филиале еще не успели установить видеокамеры. Поэтому все действо на камеру пришлось фиксировать ей самой.