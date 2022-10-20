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4 тысячи семей в Нижнем Тагиле получали субсидию на ЖКХ в первом полугодии 2022 года

20 октября 12:23
Фото: 1MI
Четыре тысячи семей из Нижнего Тагила воспользовались правом на получение субсидии по оплате ЖКХ в первом полугодии 2022 года.

На субсидии по оплате ЖКХ и компенсации жителям Нижнего Тагила в 2022 году из муниципального бюджета выделено 103 миллиона рублей. За шесть месяцев из этих средств было использовано 24,6 миллиона (23,9%).

Субсидию получили почти 4 тысячи семей. Выплаты начисляются всем заявившиеся, которые попадают под правила. Есть тагильчане, у которых квартплата чуть ниже, чем определенный процент дохода, который должен быть. Тогда мы вынуждены отказать. В основном, число получателей растет в отопительный сезон, — рассказала на заседании комиссии по соцполитике начальник управления социальных программ и семейной политики Нижнего Тагила Лия Мигунова.

Также она рассказала, что все выплаты к мероприятиям, которые были запланированы в первом полугодии, проведены. Например, к 9 мая, дню медицинского работника и дню соцработника.

Всего в 2022 году на организацию социально значимых мероприятий утверждено 1,4 миллиона рублей. С января по июнь из этих средств потрачено 59,3%.

Расходы Нижнего Тагила на ЖКХ и горхозяйство в 2022 году вырастут на 620 млн рублей
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выплаты#Семьи#Социальное обеспечение
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