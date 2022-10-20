«Человек с открытым сердцем и светлой душой»: на СВО погиб житель Верхней Салды

Военному было 46 лет. Верхнесалдинцы знали мужчину «как человека с открытым сердцем и светлой душой, доброго, отзывчивого, искреннего». У мужчины остались семья и друзья. Сам он был наставником для молодёжи.
Похороны прошли 19 октября. Прощались с мужчиной на протяжении получаса в похоронном доме «Помощь» по улице Карла Маркса, 1А. После состоялось отпевание усопшего в храме Иоанна Богослова, сообщает администрация Верхней Салды.
Ранее в ходе выполнения боевых задач был убит житель Нижнего Тагила. О том, каким человеком он был, рассказала мама погибшего.