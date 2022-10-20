Дети мобилизованных свердловчан получат льготы на отдых в новогодние каникулы

Спикер регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина отметила, что 25 октября депутаты примут проект поправок в областной закон об образовании. Согласно поправкам, семьи мобилизованных получат единовременную выплату из регионального бюджета. По закону это 20 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Сумму ежемесячных льготных выплат для этой категории граждан определят после заседания ЗакСО.
Дети мобилизованных имеют право на льготы при размещении в 19-ти оздоровительных лагерях области. Об этом, на брифинге по разработке нормативно-правовой базы для реализации региональных мер поддержки семей мобилизованных, рассказал министр образования и молодежной политики правительства области, Юрий Биктуганов.
На новогодние мероприятия будем поддерживать детей мобилизованных. Сегодня есть 19 оздоровительных лагерей, подведомственных муниципалитетам. Главам муниципалитетов выделены средства на оздоровление в каникулы. Сегодня с инициативой выступили главы Нижнего Тагила, Екатеринбурга. Будет сформирован список льготников на горячее питание. Оплата поступит из муниципального бюджета, - отметил Юрий Биктуганов.
В 28 колледжах и учебных учреждениях Свердловской области созданы пункты помощи семьям в/служащих и членов их семей. В области организованы отряды волонтеров, работающих в колл-центрах для семей мобилизованных, отметил министр образования.
Региональный закон также закрепит льготу на освобождение семей мобилизованных от платы за посещение детских садов.
Ранее сообщали, что новые меры поддержки введут для семей мобилизованных в Свердловской области.