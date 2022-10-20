Дети мобилизованных свердловчан получат льготы на отдых в новогодние каникулы

Спикер регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина отметила, что 25 октября депутаты примут проект поправок в областной закон об образовании. Согласно поправкам, семьи мобилизованных получат единовременную выплату из регионального бюджета. По закону это 20 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Сумму ежемесячных льготных выплат для этой категории граждан определят после заседания ЗакСО.